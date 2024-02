Gran Hermano: la broma escatológica que Lucía le hizo a sus compañeros y que no se vio al aire

"¿Vos me estás cargando?", fue la reacción de Romina Uhrig, horrorizada. Los compañeros de Lucía le aclararon a la ex diputada: "Pero tenía un guante". Agostina, en tanto, no ocultó su desagrado: "Una asquerosidad".

“Qué asco, ¿y de quién era eso?”, preguntó la ex GH. “No sabemos”, respondió la salteña. “Con Furia lo envolvimos en papel y lo pusimos en la puerta del cuarto de los varones, porque ellos habían atacado el baño”, agregó Lucía, tratando de justiciar su accionar.

“Es un asco, chicos”, reiteró Romina, aunque Lucía no mostró arrepentimiento. "Era venganza, fue el día más gracioso de mi vida”, sentenció, con una sonrisa de oreja a oreja.

Se conocieron detalles del romántico encuentro entre Alan Simone de Gran Hermano y una famosa periodista

Después de los rumores de romance con Sabrina Cortez, su compañera de convivencia en Gran Hermano, Alan Simone estaría viviendo el inicio de una historia de amor con una reconocida periodista.

En una nota con República Z, Catalina Gorostidi contó que tuvo varias salidas nocturnas con el joven y dio detalles de la mujer que habría conquistado al galán del reality.

"Él no quiere hacer nada con nadie...", señaló la médica. Sin embargo, Gastón Trezeguet cruzó a la invitada, que rápidamente soltó datos del incipiente romance de Alan.

"Tengo entendido que algo hizo ya", retrucó el productor. "¿De la casa o fuera de la casa?", indagó Laura Ubfal. "No, no es nadie de la casa. Es alguien de los medios", reveló Catalina y sumó: "Es un de un canal abierto. Yo no la ubico tanto, pero ya la vi... pero igual no voy a decir quién es".

La ex GH mencionó que Alan y la mujer empezaron a hablar por redes y, hace poco, se conocieron personalmente: "La conoció por Instagram. Uy, me va a matar".

Finalmente, Catalina no dio el nombre de la joven en cuestión, pero en las redes todos todos hablaban de Maru Arce, abogada y columnista de C5N, que sería la nueva novia del muchacho.