La mamá de Emily Ceco se quebró e hizo un desgarrador pedido antes del juicio contra Santiago Martínez

La madre también quiso dejar un mensaje a otras mujeres que atraviesan situaciones similares: “Que aunque es muy difícil, denuncien, como hizo mi hija, que se animó y denunció”.

Por último, Andrea fue contundente respecto a lo que espera de este proceso judicial. “Lo que espero para mi hija es justicia, que Santiago Nahuel Martínez pague con cárcel lo que hizo, que deje de ser el niñito mimado de la justicia”, afirmó. Y agregó: “Aunque sé que Roberto (Castillo) consiguió mucho todavía falta. Que la condena sea ejemplificadora, que quede detenido por mucho tiempo y que cada hijo de p… que le quiera pegar a una mujer sepa que puede ir preso de por vida”.

Este lunes 11 de marzo comenzó el juicio contra Martínez, exparticipante de Love is Blind, acusado de tentativa de femicidio contra su expareja Ceco, a quien conoció durante el reality.

Cómo había sido el descargo de Emily Ceco contra quienes la cuestionaron tras su denuncia

Tras la detención de Santiago Martínez, Emily Ceco, quien lo denunció, decidió alzar la voz. Luego de recibir una oleada de comentarios negativos en redes sociales, la joven optó por hacer un descargo público con la intención de ponerle un freno a la situación.

"Lo voy a decir una vez y va a ser la última. Yo intento poner la mejor todos los días, hay un montón de personas que me dicen que debo salir adelante, que tengo que rehacer mi vida de nuevo, pero si lo hago y subo una historia como la que subí anteriormente, me matan", comenzó expresando con firmeza.

La exparticipante de Love is Blind había compartido una publicación promocionando una marca de indumentaria, pero la reacción fue inmediata: recibió críticas duras que cuestionaban su actitud frente al episodio que atravesó.

Visiblemente molesta, Ceco respondió: "A veces me cansan, a veces me canso y la verdad que, si quiero continuar teniendo la vida que tenía antes y sin pensar en lo que pasó, trabajar es parte de eso".

Finalmente, cerró su mensaje con un pedido contundente para frenar el hostigamiento: "Si no les gusta cómo trabajo y si creen que me victimizo o si no me creen, son libres de hacerlo, pero no me agredan porque no saben las cosas que pasan por mi cabeza todos los días".