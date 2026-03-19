Confirmaron una fuertísima información sobre la gran final de MasterChef Celebrity: "Está cerrado"

Sobre el tramo final del reality y la experiencia del exjugador, el periodista agregó: “Llegó a semifinales y, antes de irse, lloró junto a Nara. Esta grabación antecede a algo que ya está, el contrato con otra plataforma de streaming, también el proyecto de traer a su familia de Europa ya está cerrado, él va a vivir acá”.

Lo concreto es que su participación en el programa, que en un principio le generaba dudas, terminó marcando un antes y un después en su vida. Su decisión de instalarse en Argentina no solo le permitirá estar más cerca de sus tres hijos mayores, sino también compartir el día a día junto a ellos cuando se radique definitivamente en el país con su pareja, Daniela Christiansson, y los hijos que tuvo con ella -Elle y Lando-.

Finalmente, fue Pamela David quien puso en palabras lo que muchos percibieron sobre el paso de Maxi López por el reality: “Igual él ganó porque pudimos conocerlo desde otro lugar. Nosotros pedimos que los padres se lleven bien por los hijos, y después de muchas cosas ellos lo lograron”.

El desconsolado llanto de Maxi López en la semifinal de MasterChef Celebrity - captura Desayuno Americano

Cuál fue la reacción de Wanda Nara ante la eliminación de Maxi López de MasterChef Celebrity

El arranque de la semana estuvo marcado por un momento de alta carga emotiva en la semifinal de MasterChef Celebrity (Telefe), donde la competencia dio un sorpresivo giro con la eliminación de Maxi López. En una gala determinante, el exfutbolista no logró avanzar y quedó fuera del certamen, mientras que Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet aseguraron su lugar en la esperada final.

Pero más allá del resultado, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: la salida de Maxi López coincidió con la de Claudio “El Turco” Husaín, alguien con quien comparte una historia muy cercana. Ambos no solo fueron compañeros en River Plate, sino que además consolidaron una amistad que se trasladó también a esta experiencia televisiva. El hecho de que se despidieran en la misma instancia del reality evocó inevitablemente recuerdos de su pasado dentro del fútbol.

En ese contexto, Wanda Nara tomó la palabra y dejó en claro el rol que jugó esa amistad para que López aceptara el desafío. “Yo quería convencer a Maxi de que se sume a Masterchef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”, expresó la conductora, quien además aprovechó para reiterarle a Husaín su deseo personal: que finalmente dé el paso y se case.

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Sin embargo, el momento más profundo llegó cuando Wanda se refirió al vínculo personal que mantiene con su expareja y padre de sus hijos. Conmovida, destacó el esfuerzo de López en su rol familiar, especialmente en medio de la distancia. “Ellos disfrutaron mucho tenerte y sé que luchaste por lo que dijo la gente por tus chicos en el exterior. Acá tuviste a 3 adolescentes que te pudieron disfrutar, y a pesar de todo lo que se dijo, vos siempre fuiste un papá presente a pesar de la distancia”, sostuvo, visiblemente emocionada.

La emoción fue en aumento cuando la conductora recordó un momento muy delicado de su vida en el que el exjugador estuvo a su lado. “En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”, agregó con lágrimas en los ojos.

Finalmente, antes de cerrar la despedida con un abrazo cargado de emoción, Wanda Nara dejó un deseo que resonó en el estudio: “Ojalá vengas a vivir a Argentina”. Un final atravesado por la emoción, que dejó al descubierto el vínculo reconstruido entre ambos con el paso del tiempo.