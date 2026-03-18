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La Reini Gonet confesó qué hará si gana el millonario premio de MasterChef Celebrity y sorprendió

Sofía “La Reini” Gonet habló antes de enfrentar a Ian Lucas en la definición de MasterChef Celebrity y dejó una confesión inesperada sobre el millonario premio.

18 mar 2026, 23:55
La Reini Gonet confesó qué hará si gana MasterChef Celebrity y sorprendió a todos
La Reini Gonet confesó qué hará si gana MasterChef Celebrity y sorprendió a todos

La Reini Gonet confesó qué hará si gana MasterChef Celebrity y sorprendió a todos

En la previa de una de las finales más esperadas de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía “La Reini” Gonet volvió a quedar en el centro de la escena, pero no por sus platos, sino por una fuerte definición personal. A horas de medirse con Ian Lucas, la influencer reveló qué haría con el premio en caso de ganar y generó sorpresa.

Durante una charla en el pódcast "Hay Amor", conducido por Nacho Elizalde, repasó cómo vivió su paso por el programa. “El primer programa yo arranqué con pánico escénico absoluto, sentía que quería ir corriendo a vomitar de los nervios que me daba ver el nivel de producción y las cámaras”, recordó sobre su debut.

Con el correr de las semanas, ese temor se transformó en entusiasmo. “Fue una experiencia hermosa. Cada vez que eliminaban a alguien, llorábamos todos”, expresó, dejando en claro el clima emocional que se generó entre los participantes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su mirada sobre la competencia. “Mi lado competitivo no es tanto, en realidad. A mí la competencia siempre me dio igual, no me lo tomé tan a pecho”, aseguró. Y fue más allá cuando le preguntaron por la posibilidad de consagrarse: “No, a mí no me importa ganar, realmente. Me da igual”.

La declaración tomó más fuerza cuando habló del premio de 50 millones de pesos. “La plata no me la pienso quedar tampoco. La quiero donar”, afirmó, y aclaró que aún no eligió la entidad, pero que buscará “alguna entidad a la cual poder donarlo y que esté todo bien”.

Lejos de enfocarse en lo económico o en vencer a sus rivales, Gonet destacó lo que se lleva del reality: “A mí se me despertó una pasión, me encantó la cocina y le metí a fondo en eso”. Incluso comparó la experiencia con una formación profesional: “El show televisivo fue como ir a una universidad. Eso a mí me voló la cabeza”.

Este miércoles, en la gran final, deberá presentar un menú de tres pasos frente al jurado. Mientras tanto, también dio que hablar en redes por su look inspirado en Susana Giménez, sumando un guiño icónico a una noche que promete emoción, tensión y mucho show.

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Cuál fue la explicación de Ian Lucas del por qué no logró enamorarse de Evangelina Anderson

Días pasados, Ian Lucas regresó de México, país al que había viajado para generar contenido junto al youtuber Fede Vigevani, y en el aeropuerto fue interceptado por las cámaras del ciclo Puro Show (El Trece).

El joven cantante accedió a responder algunas preguntas sobre su relación con Evagenlina Anderson en MasterChef Celebrity y sorprendió al explicar qué fue lo que, según él, impidió enamorarse de la modelo.

Además, el joven explicó que sí se veían pero sin un título formal: “Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, expresó con total franqueza.

Ian Lucas aseguró que decidió tomar distancia total de la modelo, incluso en el ámbito virtual. Según explicó, dejó de seguirla en redes sociales porque prefiere no mantener ningún tipo de contacto.

“No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, comentó de manera contundente sobre la distancia en todos los ámbitos de Anderson tras el final de la relación en medio de un gran revuelo mediático y cruce de declaraciones.

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