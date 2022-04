Conocé a Santino, el hijo de Denise Dumas y Germán Barceló: tiene 19 años y la rompe en TikTok

santino.jpg

Al ritmo de "Cuatro veinte", la canción que suena en todos lados de Emilia Mernes, Dumas se animó a hacer el challenge de baile junto con su hijo. "Santi heredó mis dotes de bailarín. Qué emoción", escribió ella de forma irónica junto al video.

El joven de 19 años es fan de TikTok y publica muchos videos en su cuenta @santinocurtoo en la que tiene más de 36 mil seguidores y más de 904 mil "Me gusta".

Embed

Denise Dumas reveló la verdad de cómo es trabajar con Nancy Pazos: "Es muy feo cuando..."

La exparticipante de MasterChef Celebrity 3, Denise Dumas, reveló cómo se lleva con su compañera en Flor de Equipo, Nancy Pazos, tras un tenso momento al aire que se vivió esta semana en el ciclo que se emite por Telefe.

En medio de los rumores de enemistad, Denise reveló cómo es trabajar con la periodista. "Mi relación con Nancy es la que se ve. No es mi amiga pero trabajamos bien juntas. Hablamos lo que hablo con cualquiera, yo ya había laburado con ella en Hay que Ver y fue lo mismo; nunca tuvimos nada. Las dos somos profesionales y al aire no careteamos ni nada, cero", señaló en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y agregó: "Nada que ver con lo que están diciendo. De hecho cuando arrancaron a decir que Nancy, cuando llegué yo, se quería bajar, enseguida ella me llamó para aclararme que no era verdad. No es que tengo una relación, pero está todo bien".

Por último, lamentando las versiones de mala onda entre ella y Nancy, dijo: "Es muy feo cuando empiezan a inventar rumores de mala onda".