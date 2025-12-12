El blooper de Yanina Latorre que expuso a Wanda Nara y salpicó a Evangelina Anderson e Ian Lucas: "Perdón"

Contra viento y marea, y aun cuando varios de sus compañeros llegaron a juntar firmas para evitar su incorporación, Yanina Latorre finalmente tuvo su ansiado debut en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).
Yanina Latorre participó de su primera jornada de grabación en MasterChef Celebrity y, fiel a su estilo, no tardó en generar revuelo con un comentario que terminó exponiendo a Wanda Nara.
Puertas adentro, el clima no fue el más amable. De todos los participantes, un gran porcentaje considera que su llegada no encaja con la dinámica grupal que habían construido desde el primer día. Más de uno todavía le pasa factura por comentarios filosos que Yanina lanzó en televisión a lo largo de su carrera, chicanas que en su momento parecían inofensivas, pero que ahora —con ella convertida en compañera de mesada— toman otro peso.
En otro momento nos ocuparemos de los detalles de su primera grabación, pero lo que importa acá es la información, y con la panelista rondando, eso está garantizado. Mientras contaba cómo había sido su debut, Yanina mencionó el tema más comentado del reality: el supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Desde adentro, es mucho más fácil saber si pasa algo… o no. Lo confirmó.
El problema no fue haber hablado del tema, sino que, para despejar dudas, recurrió directamente a Wanda Nara, con quien parece que el vínculo mejoró en el último tiempo. Lo que no debía hacer era contarlo —o, si lo hacía, no tenía que revelar la fuente—. Sin embargo, se le escapó.
"Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda", dijo en SQP (América TV). Al instante se dio cuenta de que había metido la pata y reaccionó tapándose la boca. Y se lamentó: "Perdón, Wanda, justo que nos habíamos amigado. No me llamen, por favor. Perdón. No lo hice a propósito, se me escapó. Ya no sé cuándo estoy en vivo y cuándo no. Wanda, no te enojes".
Ya dicho, confesó qué fue lo que le dijo a Ian: "Lo único que le dije al pibe fue: 'No te enamores'".
Yanina Latorre contó con lujo de detalles la primera experiencia como participante de MasterChef Celebrity (Telefe) reemplazando al gran y queridismo Maxi López.
Entre tantas cosas que sucedieron en la grabación del 12 de diciembre, uno de los momentos más comentados fue el cruce que tuvo con La Joaqui. Se trató de un intercambio inesperado, que surgió luego de que Latorre mencionara que la artista tenía camarín propio dentro del reality. Al parecer, la artista no quería que ese privilegio trascendiera.
"Hablé mucho. Me enteré de que hay uno que es el peor compañero de todos. Sigue en carrera. Es una mujer. Creí que era más viva", dijo en primera instancia la conductora de SQP (América TV), al referirse a una participante que no cae para nada bien.
Más tarde, reveló que Marixa Balli, excompañera suya en LAM (América TV), le negó la bienvenida: "Una persona no me saludó. Digo: ‘Vos vas a un lugar nuevo… la conductora sí me saludó, me invitó a su camarín y todo’".
"La Joaqui tiene camarín, representante y equipo para ella. Los demás, solari", mencionó sobre el cruce que tuvo con la cantante.