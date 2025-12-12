El blooper de Yanina Latorre que expuso a Wanda Nara y salpicó a Evangelina Anderson e Ian Lucas: "Perdón"

"Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda", dijo en SQP (América TV). Al instante se dio cuenta de que había metido la pata y reaccionó tapándose la boca. Y se lamentó: "Perdón, Wanda, justo que nos habíamos amigado. No me llamen, por favor. Perdón. No lo hice a propósito, se me escapó. Ya no sé cuándo estoy en vivo y cuándo no. Wanda, no te enojes".

Ya dicho, confesó qué fue lo que le dijo a Ian: "Lo único que le dije al pibe fue: 'No te enamores'".

Embed

Cómo fue la primera grabación de Yanina Latorre

Yanina Latorre contó con lujo de detalles la primera experiencia como participante de MasterChef Celebrity (Telefe) reemplazando al gran y queridismo Maxi López.

Entre tantas cosas que sucedieron en la grabación del 12 de diciembre, uno de los momentos más comentados fue el cruce que tuvo con La Joaqui. Se trató de un intercambio inesperado, que surgió luego de que Latorre mencionara que la artista tenía camarín propio dentro del reality. Al parecer, la artista no quería que ese privilegio trascendiera.

"Hablé mucho. Me enteré de que hay uno que es el peor compañero de todos. Sigue en carrera. Es una mujer. Creí que era más viva", dijo en primera instancia la conductora de SQP (América TV), al referirse a una participante que no cae para nada bien.

Más tarde, reveló que Marixa Balli, excompañera suya en LAM (América TV), le negó la bienvenida: "Una persona no me saludó. Digo: ‘Vos vas a un lugar nuevo… la conductora sí me saludó, me invitó a su camarín y todo’".

"La Joaqui tiene camarín, representante y equipo para ella. Los demás, solari", mencionó sobre el cruce que tuvo con la cantante.