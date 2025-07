Coti Romero recordó su relación con Nacho Castañares y reveló por qué terminaron

Cuando Ochoa quiso saber la razón concreta de la separación, Coti afirmó: “Sinceramente estábamos teniendo muchos encontronazos, como cuando no coincidís con una persona y decís: ‘Che, ¿qué onda? nos estamos desgastando’. Y en un momento dijimos si seguimos así vamos a terminar odiándonos… entonces es preferible terminar bien, como una linda amistad como la que teníamos antes de ser pareja”.

“Siento que fue una decisión exacta y en el momento exacto. Por ahí les cuesta un poquito más soltar a la gente… A veces me comentan cosas a mí o quizás le comentan cosas a él. Yo ya no hablo con nadie, en mi Instagram bloqueé los mensajes. Uno dice ‘yo ya solté’, pero la gente que está ahí todavía está jodiendo”, concluyó Coti.

La verdad detrás del momento más difícil de Coti Romero

Si hubo una participante que se robó todas las miradas en la primera temporada de Gran Hermano desde que Santiago del Moro tomó las riendas del programa en su regreso a la pantalla chica tras un largo parate, esa fue sin dudas Coti Romero.

Lo cierto es que cuando la joven oriunda de Corrientes cruzó la puerta de la casa más famosa del país, ya tenía una base sólida de seguidores en redes sociales y era reconocida en su provincia como una figura influyente del mundo digital.

De hecho, pasó de tener 200 mil seguidores a alcanzar los 2,7 millones en su cuenta oficial de Instagram luego de su participación en el reality de Telefe. Hoy, cada publicación suya genera una gran repercusión entre sus fans.

En los últimos días, muchos de esos seguidores comenzaron a notar su ausencia en redes y se mostraron inquietos. Por eso, la ex participante decidió compartir con ellos el momento personal que está atravesando. A través de varios videos en sus historias de Instagram, Coti explicó que se encuentra en una etapa de introspección y crecimiento personal, alejada del ruido mediático y enfocada en sus metas.

“Mi gente, ¿cómo andan? Hago esto para que no se preocupen, para que estén más tranquilos. Gracias a Dios, estoy tomándome el tiempo para mí misma”, explicó de movida Constanza.

En ese mismo mensaje, dejó en claro que su menor presencia en redes no implica que esté atravesando un mal momento. Al contrario, aseguró que está viviendo una etapa de transformación. “Estoy re tranquila. Me metí al gimnasio, arranqué mis clases de inglés y en agosto empiezo la carrera de periodismo deportivo. Ya estoy inscripta”, detalló.

Además, contó que está realizándose varios chequeos médicos luego de haber experimentado algunos mareos. “Me estoy dedicando un montón a mí. Estoy haciendo un montón de cosas que me gustan y siento que me debía este momento. A veces, no estar activa no quiere decir que uno esté mal, sino que está creciendo”, confió.

“Tengo 23 años, recién estoy empezando en esta vida. Me quiero dar mis gustos, pero también asumir responsabilidades. Quiero estudiar, quiero prepararme para lo que realmente quiero hacer. Y si las cosas no se dan ahora, sé que la vida tiene algo preparado para mí”, reflexionó entonces frente a su fandom dando así cuenta de su calma emocional.

“No quiero hacer nada por obligación. Quiero disfrutar este proceso”, concluyó sincera.