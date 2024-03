Coti Romero reveló la drástica decisión que tuvo que tomar por su salud mental

“Aprendí también a dejar de ver los comentarios y los mensajes en Instagram y en TikTok. Creo que hay gente que está enojada con la vida y se la agarra con uno. Lo mismo le pasó hace poco a Tini Stoessel, por ejemplo, que le dejaron un montón de mensajes horribles”, agregó.

La correntina indicó que sus afectos cercanos la ayudaron a salir adelante: “Tuve que pedir ayuda a mi familia y amigos porque estaba sola en Buenos Aires y había días que no me quería despertar”.

Coti remarcó que con terapia logró aprender a manejar la mirada del otro: “Una persona te puede decir cosas malas, pero a mí la terapia me ayudó un montón a llevarlo”.

La ex GH mencionó cuáles eran los mensajes que más dolor le provocaban. "En un principio ignoraba todo y me parecía entendible porque recién salía del reality, pero después se metieron con mi cuerpo y me trataban de gorda y de deforme. Con el tiempo uno se termina creyendo esas cosas. Se metieron con mi familia, con mi religión, con el Conejo, mi ex, con todo”, sostuvo.

Por último, la correntina advirtió que los ataques era anónimos y por redes, mientras que personalmente todo lo que recibía eran muestras afecto: “Esto era todo virtual, porque la gente debe sentirse con más valentía para hablar. En persona era todo lo contrario, siempre me trataron súper bien”.

El inesperado pedido de Coti Romero tras realizarse un retoque en el rostro: "Un poco inflamadita"

En su canal de difusión de Instagram, la correntina Coti Romero contó que se hizo un retoque estético. La ex figura del Bailando 2023 se colocó ácido hialurónico en el rostro para verse renovada.

La ex participantes de Gran Hermano le pidió disculpas a sus fans ya que muchas le dijeron que no se haga más intervenciones en la cara. "Holi. Bueno, primero no se enojen conmigo... jaja... Quería contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico (nada comparado con la otra vez) y me van a ver un poco inflamadita por una semana maso, pero nada, eso, no se enojen conmigo. Les prometo que mínimo", sostuvo.

Coti indicó que se tentó cuando fue a un especialista por un tratamiento para la piel. "Por que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché, prometo que no hay más. Las amo, solo que soy Coty y mi segundo nombre es ‘Terca’", añadió.

De los ex jugadores de su edición de Gran Hermano, la correntina es -sin dudas- una de las que ha logrado instalarse en los medios. La rompió en el Bailando 2023, en el streaming del programa de Marcelo Tinelli y como angelita en LAM. ¿Qué sorpresas se vienen en la carrera de Coti?