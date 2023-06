Cristian U, durísimo con Marcos Ginocchio y su futuro en los medios: "Es un..."

Embed

Uno de los que opinaron que Marcos no tiene mucho futuro en la tele fue Cristian U, el ex participante de la casa más famosa del país de la edición 2011. En Mañanísima (Ciudad Magazine), habló sobre los proyectos del salteño y dijo: "A Marcos lo re banco, me parece divino el pibe pero, ¿en qué lo ves?".

"Ese ángel que tenía dentro de la casa, más allá de si te gusta o no su personalidad...", le respondió Pampito."¿Sabés lo que nos pasa con Marcos? Que todos deseamos ser Marcos. ¿Por qué? El pibe es buenito, fachero. Pero televisivamente...", agregó. "Para mí es un embole", lanzó Estefi Berardi. "Claro", cerró Cristian U.

Se confirmó el futuro laboral de Marcos Ginocchio: debutará como actor y vuelve a Gran Hermano

A pesar de su perfil bajo y la timidez que lo caracterizó durante los cinco meses que duró Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe, Marcos Ginocchio ya comenzó a abrirse camino en los medios con su título de campeón del reality que arrasó en su vuelta a la pantalla chica luego de varios años.

Si bien el salteño está a punto de terminar su carrera de abogacía, Marcos ya forma parte de una conocida agencia de modelos con la que hizo sus primeras campañas tras la popularidad lograda en GH, dando que ya había trabajado para el exterior en el rubro.

En tanto, según informó LAM (América TV) desde su cuenta de Twitter, Cris Morena lo eligió para sumarse a "Margarita". Se trata de la nueva ficción de la exitosa productora, que sería nada menos que la secuela de "Floricienta". Como si esto fuera poco, la protagonista femenina no sería otra que Julieta Poggio. De esta manera, la parejita que no se hizo realidad en el reality sí se concretará en la ficción que se verá a través de HBO Max.

Pero eso no es todo, porque además Marcos Ginocchio volverá a la televisión abierta hacia fin de año como uno de los panelistas del debate de la próxima edición de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, según adelantó también el programa de Ángel de Brito desde sus redes. Así, las fanáticas del Primo ya se preparan para volver a verlo a diario.