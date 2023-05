La foto hot de Marcos Ginocchio con la que se destapó y  shockeó a sus fanáticos

Marcos Ginocchio foto hot.jpg

Pero lo que menos iba a imaginar es el revuelo que generaría en las redes sociales con las postales que compartió donde se lo ve con el torso desnudo, donde en apenas 12 horas obtuvo casi medio millón de likes.

Así, el también ex hermanito Gustavo Conti reaccionó comentando "Vamoooooo primo tas una bestia!", mientras que su compañero de final Nacho Castañares fue más sutil al disparar "Qué calor que me agarró" seguido de un emoji de un fuego. En tanto, el fan de Wanda Nara, Mariano de la Canal, no dudó en expresar su aprobación afirmando "Auxilio me desmayo".

Seguramente el primo ya se está preparando para las campañas gráficas que protagonizará, mientras termina su completa su carrera de abogacía.

Separada de Mauro Icardi, apareció un video de Wanda Nara y Marcos Ginocchio juntos

Hace unos días se conoció la noticia de la sorpresiva nueva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, después de algunos rumores de crisis que había pasado.

Fue la propia conductora de MasterChef, Telefe, quien habló y confirmó la ruptura con el futbolista en un vivo de Instagram junto a su hermana Zaira Nara.

Lo cierto es que hace dos fines de semana, Wanda Nara disfrutó de la noche en la fiesta Bresh donde se encontró con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, y grabó un video juntos.

En las imágenes que compartió Wanda en sus historias este domingo se los puede ver bailando bien cerca al ritmo del éxito Bar de Tini Stoesel con L-Gante.

Ambos se ven bailando bien cerca y en un momento ella le saca el trago que estaba tomando el primo y toma de su vaso, gesto de buena onda del momento que estaban pasando con la música a pleno de fondo.

Wanda disfruta a full su nueva etapa de soltera tras confirmar ella misma la ruptura con el padre de sus hijas Isabella y Francesca.

Mirá la imagen de la conductora y el Primo en la fiesta Bresh.