Escándalo total: Ian Lucas y Evangelina Anderson volvieron a enfrentarse y todo terminó de la peor manera

Frente a este escenario y con el objetivo de evitar un momento incómodo al aire, desde la producción del programa optaron por reorganizar la entrevista. La solución llegó de manera práctica: como Anderson tiene previsto ausentarse del ciclo por vacaciones en los próximos días, la visita de Ian Lucas se postergaría para el lunes que viene, cuando ya no coincida con la panelista en el estudio.

Así las cosas, este episodio vuelve a poner en evidencia que, lejos de haber quedado atrás, la tensión entre ambos sigue más latente que nunca. El vínculo que los expuso mediáticamente continúa teniendo consecuencias, incluso en el ámbito laboral, y deja claro que la interna todavía está lejos de resolverse.

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Cómo fue el tenso momento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en la final de MasterChef Celebrity

Lo que durante meses se convirtió en un clásico de la pantalla chica finalmente tuvo su cierre. La última edición de MasterChef Celebrity (Telefe) llegó a su gran final el jueves por la noche, con una definición que enfrentó a dos figuras de enorme presencia en redes sociales: Ian Lucas y La Reini, ambos muy populares entre el público joven, aunque con menor penetración en la audiencia más tradicional hasta este ciclo.

En ese marco, y atravesado por la polémica que generó su comentado acercamiento con Evangelina Anderson, el influencer logró destacarse en la instancia decisiva y quedarse con el máximo galardón del certamen. La producción apostó fuerte a esta definición y decidió extenderla en dos emisiones, una estrategia que rindió sus frutos en términos de audiencia: el reality alcanzó picos de 19 puntos de rating, reafirmando el interés del público en el desenlace.

En la recta final, el programa apeló a distintos recursos para potenciar la emoción y sostener la tensión narrativa. Uno de los momentos más destacados fue la aparición de la abuela de Ian Lucas, quien se ganó rápidamente el cariño de los televidentes gracias a la cercanía con su nieto y a las muestras de afecto que protagonizó en vivo. Pero no fue lo único que captó la atención: también hubo expectativa por lo que pudiera ocurrir con Evangelina Anderson, ex pareja de Martín Demichelis, en medio del contexto mediático que los rodeó durante la competencia.

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A lo largo del ciclo, lo que comenzó como un simple “shippeo” entre participantes fue creciendo hasta convertirse en un vínculo que dio que hablar. Si bien nunca hubo confirmación oficial, la circulación de imágenes y publicaciones en redes sociales alimentó las versiones de un romance, dejando en evidencia una cercanía que trascendía lo meramente amistoso. Por ese motivo, en la final todas las miradas apuntaban a la reacción de la modelo ante la consagración de Ian Lucas.

Sin embargo, su participación en pantalla fue casi inexistente. Esta ausencia abrió la puerta a múltiples lecturas: desde una posible decisión de la producción para bajar la exposición mediática hasta una determinación personal de la propia Evangelina Anderson para evitar seguir alimentando especulaciones sobre su vida privada. De todos modos, algunas imágenes que trascendieron dejaron entrever ciertos gestos de incomodidad en su lenguaje corporal en el momento en que se anunció al ganador.

En cuanto a su palabra, la modelo eligió un perfil bajo. Durante la transmisión, se limitó a expresar un mensaje breve pero contundente: “Merecidísimo, el ganador de MasterChef tenía que ser Ian”, afirmó Evangelina Anderson, dejando en claro su postura en el cierre del programa.