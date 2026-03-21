Se filtró cuándo regresa Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano tras su internación de urgencia

"¿Y los dólares de Alfano?" preguntó sorprendida Romina Scalora, luego de las fuertes versiones -incluso confirmadas por la mismísima Graciela- que hablaban del inminente ingreso de la ex Miss Siete Días a cambio de un importantísimo cachet que teóricamente se estaba negociando. "Se congelaron por ahora", fue entonces la picante respuesta del conductor de LAM.

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"Primero que me alegra [porque] eso significa que está bien de salud, que es lo único que me importa", intervino en ese mismo momento Laura Ubfal tras hacer referencia a la infinidad de versiones que circularon por estas horas sobre la situación de la actriz.

"Tiene los resultados de los chequeos, parece que no pasa nada grave. No sé si la medicaron finalmente o no, pero el lunes a más tardar ingresa nuevamente al juego Andrea del Boca", detalló De Brito.

Al tiempo que deslizó: "Me dijeron, así como muchos decían que estaba aislada, que hoy Fioribello y su hija estuvieron con Andrea del Boca", dejando un manto de sospecha sobre el real aislamiento de la actriz. Pero de manera automática Ubfal lo contradijo con gesto adusto. "Yo te aseguro que eso no es verdad", afirmó.

Claro que Ángel le recordó a su panelista, que también es analista del reality de Telefe, que Fioribello aunque no haya tenido que ver con el contrato de la actriz, sí tiene que ver con otras cuestiones legales como la apelación de la causa por la novela que hizo y nunca salió al aire en la TV Pública años atrás.

Y mientras sus compañeras planteaban que si ya le dieron el alta, en algún lugar tendrá que estar Andrea del Boca, sea en el hospital o el hotel de Gran Hermano, poniendo así en duda la continuidad del aislamiento, Ubfal insistió enfática que nunca dejó de estar aislada.

Andrea del Boca vuelve a la casa de GH - captura LAM

Cuál fue la lapidaria frase de Ricardo Darín al hablar sobre la presencia de Andrea Del Boca en Gran Hermano

La inesperada salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por cuestiones de salud generó un fuerte impacto y abrió el debate en el mundo del espectáculo. En cuestión de horas, las reacciones no se hicieron esperar y varias figuras fueron consultadas al respecto. Entre ellas, Andrea Pietra y Ricardo Darín, quienes dieron su punto de vista y dejaron frases que rápidamente llamaron la atención.

Quien primero tomó la palabra fue Andrea Pietra, que eligió un tono calmo para referirse a la situación y dejó en claro su postura personal frente a este tipo de formatos. "Bueno, yo no lo haría, yo no habría entrado ahí, pero cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y no soy quién para ponerme a juzgar", expresó. De esta manera, marcó cierta distancia con la experiencia del reality, aunque sin perder el respeto por la decisión individual de cada participante.

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A su lado, Ricardo Darín se mostró más cauto en un primer momento. Fiel a su estilo, evitó apresurarse y arrancó con una reflexión general sobre la libertad de elección. "No, claro, uno no le va a decir lo que tiene que hacer a la gente", sostuvo, dejando en evidencia su intención de no emitir juicios tajantes de entrada.

Sin embargo, con el correr de sus palabras, el reconocido actor fue soltándose y terminó siendo mucho más categórico. Sin rodeos, dejó en claro que jamás hubiera aceptado formar parte del programa y sorprendió con una declaración contundente que no pasó inadvertida. "No, claro, yo tampoco hubiera entrado ahí. Pero para nada. Qué sé yo. Si estoy ahí yo me pego un corchazo", lanzó, fiel a su estilo directo.

Así, en medio del sacudón que provocó la salida de Andrea del Boca, las voces de Andrea Pietra y Ricardo Darín sumaron nuevas miradas a un tema que sigue generando repercusiones.