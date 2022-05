Cristian U le respondió a Emiliano Boscatto tras las denuncias a Gran Hermano: "Lo único que habla es de sexo"

"No pueden salir a decir que una persona es acosadora sin antes haber una denuncia previa", comenzó diciendo Cristian. Y luego añadió: "Los que dicen eso y no van a hacer la denuncia donde la tienen que hacer y preservarse a si mismo, es porque son burros".

Ante estas declaraciones, Marcela Tauro le consultó si la denuncia que recibió por parte de Boscatto, quien lo acusó de ejercer violencia de género dentro del reality, era solo mediática.

"Fue en la tele. Fue este muchacho que lo único que hace es de sexo. Sexo con rugbiers, con la prima, con el vecino, es lo único que puede hablar siempre", disparó el ganador de GH2011.

Lejos de terminar ahí, fue por más: "Eso es lo malo, que no puede cualquiera, por tener dos segundos de prensa, salir a decir a hablar estas cosas porque hay mucha gente que lo padece de verdad, que lo vive y no sabe donde denunciarlo, no tiene donde acudir".

Cristian U hizo una grave acusación sobre Emiliano Boscatto y él le iniciará acciones legales: "Lleva un gay reprimido dentro suyo"

En los últimos días, se reavivó una fuerte pelea entre Cristian U y Emiliano Boscatto, finalistas de Gran Hermano 2011. El cordobés,que ahora vive en Madrid, lo acusó de haber sido violento dentro de la casa y él salió a contestarle, aunque arrojó una frase que desató una nueva polémica entre ellos.

“¿Si yo ejercía violencia de género por qué no me frenó?, ¿Por qué no hizo nada? te lo pregunto, no importa si sos gay, si yo veo que están tratando mal a una mina yo salgo a defenderlas. Mi cabeza no está en tirarle suciedad a nadie. Dijo que se enfiestó con 13 rugbiers, vendió prostitución. Le fue bien pero entregando el rosquete. De su cuerpo cada uno hace un pito, pero me parece poco digno”, dijo Cristian U hace unos días en la web de radio Mitre.

Y en diálogo con PrimiciasYa, Boscatto aclaró que no se prostituye y contó que le iniciará acciones legales a Urrizaga.

"Cristián U es un violento homófobico, machista y estafador. Las personas con esta clase de personalidad suelen llevar un gay reprimido dentro suyo. De buenas fuentes me ha llegado que lo es. Pero eso no me importa. No voy a perdonar sus dichos tratándome de gato. Que aprenda a durar en un trabajo dos días", comenzó diciendo Emiliano.

Luego añadió: "Decir que todos sus ex compañeros hablamos porque nos fue mal y que a mi me fue bien por entregar el rosquete, que es algo poco digno según su comentario, me dio por las bolas. Que se prepare para la demanda que le voy a meter".

Por último, aseguró que aseguró que Gran Hermano 2011 estuvo arreglado para que Cristian sea el gran ganador, tras reingresar al ciclo después de haber abandonado la casa por voluntad propia.

"Que sepa que salió de su boca en la última entrevista que se pactó su reingreso y que ganara. No vamos a parar hasta que nos devuelva el premio que nos robó. Ya estamos armando una demanda con mis ex compañeros que estamos cansados del engreído este", cerró Emiliano Boscatto.