Cuáles fueron las dos últimas parejas eliminadas del Bailando 2023

A continuación, el jurado salvó a seis parejas. Ángel de Brito eligió a Coti Romero y a Él Conejo en una segunda vuelta, Pampita optó por Tuli Acosta y luego por Maxi de la Cruz, Moria por su parte se inclinó por El Tirri y finalmente Aníbal Pachano fue por Martín Salwe.

De esta manera quedaron en la votación telefónica Juli Castro, Coki Ramírez y Charlotte Caniggia. Sin embargo, cerca de conocerse los resultados el certamen dio un giro inesperado.

“Estuvimos esperando hasta último momento, lamentablemente Charlotte se fue y no volvió así que voy a leer su mensaje a la producción. 'Muchísimas gracias, te pido disculpas por lo de hoy, me pase, me puse tan mal no quería que me vean llorando. Pido disculpas a Marcelo y Chato también, la verdad esté año la pase increíble estoy agradecida con ustedes, gracias por darme esta oportunidad nuevamente y estoy mala al no poder estar bien con el baile. Me encantaría seguir pero si no es el baile es imposible, muchísimas gracias por todo'”, anunció Marcelo a raiz de su cruce con Coti.

Minutos después se supo que había obtenido el porcentaje más alto en el voto telefónico pero con su renuncia el triunfo pasó a la segunda pareja más votada. "Señoras y señores, 43.3% hizo Charlotte, no le sirve porque no está acá presente. Y la pareja que sigue con el 30.4% de los votos siguen en este Bailando 2023/24 por elección de la gente Coki Ramírez - Gustavo Ortiz".

Con este resultado, Juli Castro se convirtió en la otra figura eliminada del Bailando con el 26.3%. "Estoy feliz, haber llegado hasta acá es un montón. Gracias a la gente que me apoya, me voy con el corazón lleno de amor", se despidió.

El durísimo cruce entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en el Bailando 2023: "Sos mala gente"

Charlotte Caniggia volvió a la pista del Bailando 2023 (América) luego de sus polémicas vacaciones y protagonizó uno de los cruces más picantes que se vio en el certamen hasta el momento.

Lo cierto es que Coti Romero fue una de las participantes que más se mostró en desacuerdo con el viaje de Charlotte y este martes ambas tuvieron la posibilidad de un cara a cara. “¡Ay la falsa! Hola, ¿cómo estás?", deslizó la hija de Mariana Nannis cuando Marcelo Tinelli señaló a la cabina de streaming.

"Falsa pero me quedo a trabajar. Igual mi problema no era con vos, era con la producción", contestó la correntina. En eso, sus compañeros de streaming comentaron que Charlotte rechazó una invitación a la transmisión y ella retrucó: "No quiero estar sentada con esos falsos ahí arriba, que la chup..., son todos unos falsos".

Charlotte Caniggia vs Coti Romero

"Mientras no chup... la de tu novio no pasa nada", disparó la ex Gran Hermano. “No creo, no se fija en chicas como vos. Son unos boludos, no me caen bien", siguió la hermana de Alex.

Y luego sumó: "Es más, creo que Coti como no tiene previa inventa todo con el chico este Cris. Esta muy mal porque hay una pareja de por medio, sos una falsa e irrespetuosa". En eso, su compañera negó ser una tercera en discordia y Charlotte arremetió: "Supuestamente si te mentiste con ellos, la novia de Cris lo dice, no es que lo saco yo".

"En las redes dicen eso, que sos una chanta, rompes parejas. Para mi sos mala gente, punto. Sos muy mala persona y ojalá te vaya muy mal, el karma te va a volver. La que es mala persona sos vos no yo, besitos", cerró Caniggia.