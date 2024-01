La angustia de Lourdes Sánchez al sufrir un desgarro en la pista del Bailando 2023

Lourdes Sánchez bailando

La bailarina especificó que la lesión la sentía el psoas, la cavidad abdominal delante del hueso pubiano. "Lo sentí así cuando estaba bailando y le dije a Nico: 'pensé que te abandonaba'. Un dolor muy feo y ahora que me estoy enfriando lo siento más", confesó.

Las emotivas palabras que le dedicó Aníbal Pachano a Lourdes Sánchez: "Te merecés todo lo que tenés"

Después de que Lourdes Sánchez bailara cumbia al ritmo de la música de Alcides, el jurado Aníbal Pachano le dedicó unas emotivas palabras a la participante en el Bailando 2023 (América TV).

“Maravillosa la coreografía, maravillosa la puesta en escena. Fue sincronizada. Olvidate de todo, Lourdes. Sos una grosa. Yo te respeto de hace muchos años y laburás mucho. Te merecés todo lo que tenés, te lo ganaste solita”, dijo en su devolución el coreógrafo.

La mujer del Chato Prado, al borde de las lágrimas, expresó: “Me vas a hacer llorar de nuevo, Aníbal”. “Así nos hayamos peleado en algún momento, creo que sos una gran artista. Te merecés el lugar que tenés”, agregó Pachano, quien evaluó a Sánchez y a su bailarín Nico Villalba con la máxima nota: un diez.

"Gracias al jurado por las palabras hermosas. Estamos trabajando muy duro. Tenemos ganas de llegar a la final. Lo estamos dando todo", cerró Lourdes.