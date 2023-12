Barby Franco cruzó a Charlotte Caniggia por tratarla de mantenida y podría iniciarle acciones legales

“Me empezaron a mandar videos y dije no puede ser, si yo tengo la mejor con ella. De hecho, Fernando defendía a su padre, me re sorprendió la situación. De la nada se le prendió la lamparita y se acordó de mi. Me pareció muy raro pero bueno, viste que de Charlotte no te sorprende nada", respondió Barby.

Barby Franco Intrusos - acciones legales

También, confesó que se sintió molesta y continuó: "Me calenté un poco, fue hace años Stravaganza, justo cuando había terminado el Bailando. Yo estaba re entusiasmada, era mi sueño trabajar con Flavio Mendoza, salía de la pista y trabajar con él era como el sueño de toda chica que sale del Bailando”.

“Si Burlando pone guita no estaría acá en la Argentina, estaría en otro lado. Pero lo que más lástima me da esta chica, es que todos sus pensamientos pasan por la guita y es un mensaje que no está bueno”, reflexionó y planteó la idea de iniciarle acciones legales.

Por último, recordó una situación donde coincidieron para una coreografía en un Bailando anterior, y tuvieron problemas porque Charlotte no se presentaba a los ensayos. "Había ensayado una hora y media en las dos semanas que habíamos practicado nosotras. Después quiere estar en Stravaganza, que se deje de joder, alta gansa. No dura ni un minuto".

Embed

Charlotte Caniggia fulminó a sus compañeras que denunciaron privilegios en el Bailando 2023: "Son unas pesadas"

Charlotte Caniggia no se quedó afuera de la polémica y opinó este martes sobre los supuestos beneficios que reciben algunas parejas en el Bailando 2023 (América TV) por parte de las jefas de coach, Lolo Rossi y Eugenia López.

En Intrusos (América TV), le consultaron a la hija de Mariana Nannis sobre los privilegios que tienen algunos de los participantes y expresó: "Escuché eso. Creo que cada uno pide las cosas que hay acá y algunos equipos tienen más imaginación de usar elementos".

"Hay otros que no se les cae una idea y después se enojan", disparó sin filtro. Acto seguido, Charlotte apuntó contra las participantes Lola Latorre y Anabel Sánchez, quienes se quejaron sobre estos supuestos privilegios.

"Son unas pesadas. Acá no hay que venir a quejarse, esto no es el colegio", lanzó picante. Y concluyó Charlotte: "La queja atrae queja así que no hay que quejarse en la vida".