Dady Brieva reveló la importante suma de dinero que gana por función: "Mis números son..."

Dady Brieva Ángel de Brito - captura LAM - Los números de mi temporada son chiquitos pero están bien.jpg Dady Brieva pasó por LAM (América TV), donde habló de todo un poco y reveló cuánto dinero gana actualmente por cada una de sus presentaciones teatrales.

En la charla con Ángel de Brito, Brieva repasó desde sus épocas de Midachi compartiendo pantalla con Jorge Guinzburg en "Tres triste tigres" en El Trece durante los '90, hasta su actualidad laboral en la que no tuvo inconveniente alguno en revelar cuándo dinero gana por función.

“La temporada de Mar del Plata es amplia, hay de todo. Estaba la época de los Midachi y ahora hay tres o cuatro que cortan bien y después yo tengo mis números que son chiquitos pero que están muy buenos porque yo estoy solo. Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 3000 pesos la entrada, para mí representa un palo doscientos, con el 70 por ciento me quedan 800 mil pesos. Para mí solo es un lujo”, reveló contundente y sin pelos en la lengua.

Embed

La sorprende frase de Dady Brieva al comparar la presidencia de Mauricio Macri con la de Alberto Fernández

por otro lado, allá por septiembre de 2022 en una entrevista con el programa Desiguales (TV Pública), Dady Brieva lanzó fuertes críticas para el Gobierno de Alberto Fernández y, para sorpresa de muchos, afirmó que en la gestión de Mauricio Macri tuvo mucho más trabajo.

"Tuvimos dos años de pandemia, pero si me pongo a pensar, en el último tiempo, he trabajado más en los cuatro años de Macri", sostuvo al comparar la situación económica actual con la del período del 2015 al 2019.

dady-brieva.jpg

Brieva remarcó que muchos artistas tuvieron que buscar oportunidades profesionales en el exterior ante la crisis en la Argentina. "Uruguay nos ha salvado mucho a todos los que hemos ido para allá. Hoy nos está salvando a muchos actores. Hay 2 millones de artista que están trabajando en Uruguay. Estamos pasando el rastrillo en pueblo, en ciudades, en 19 departamentos, en todos lados", ejemplificó.

Por otro lado, el humorista destacó que el kirchnerismo debería haber ido a fondo con determinadas políticas del modelo. "No es culpa de ellos (por la oposición) que nosotros no tengamos los medios hegemónicos. Yo creo que uno tiene lo que no supo o lo que no se atrevió a conquistar", opinó.

Al finalizar, enfatizó que el oficialismo debería avanzar sobre determinados deudas pendientes con la sociedad. "Tengo 65 años y tampoco tengo mucho tiempo. Vengo una época de militancia dura y no sé si voy a ver un mundo mejor, la imaginación al poder y la Justicia Social. Mis tiempos son distintos a otras personas, que ven estos procesos a largo plazo", concluyó.