Dura crítica de Dady Brieva al Gobierno: "Volvimos al pedo"

El actor indicó que no ve un rumbo claro en el oficialismo. “Soy un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar, y no tengo que entender la cosa. Pero en política y en mi partido, en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que van al resultado, que en definitiva no juegan, te queda muy poco para conducir”, sostuvo.

Brieva añadió que los simpatizantes K tampoco encuentran un horizonte. “¿No notan una militancia que lo que más tenía era épica y que se está sintiendo como que se están tratando de entender? Estoy tratando de entender la jugada y no sé cómo es”, agregó.

El ex Midachi aseguró que el panorama no es alentador. "Cuando todo está mal en tu familia, engañás a tu mujer, tu mujer sale con el profesor de tenis, tu hijo tiene un almácigo de marihuana, el otro hijo se lleva materias, y la señora que trabaja en tu casa se da cuenta de que no hay conducción y te roba plata. Y nadie quiere mover nada para que no se caiga el jenga y todos se convierten en parte de una asociación ilícita”, manifestó.

Por último, Brieva lanzó una advertencia temeraria. “Yo jugué un día con Gerardo Sofovich al jenga y me hinché tanto las pelotas que tiré todo a la mierda. Habría que ver que alguien tire todo a la mierda a ver qué pasa”, sentenció.

Polémica frase homofóbica de Dady Brieva: "Soy incorrecto pero soy claro"

Dady Brieva analizó la dura derrota del Frente de Todos en las elecciones Paso 2021 desde su programa radial y lanzó una polémica frase homofóbica.

El actor dijo entender la frustración de quienes le reclamaban soluciones al Gobierno pero no que haya sido Juntos por el Cambio la fuerza más votada en todo el país.

“El peronismo era el que me daba de comer y no me das de comer. Ahora, que la conclusión sea me hago pu.. porque me llevo mal con mi mujer, no lo entiendo. Digo, cambio de opción sexual”, lanzó Brieva.

“Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro”, insistió el ex Midachi ante la sorpresa de sus compañeros por la comparación que hizo.

“¿Por qué el macrismo de nuevo? Cuando lo vi sentado de nuevo (en referencia a Mauricio Macri) con Lanata (en El Trece) dije guau. Esas cosas no las puedo digerir”, señaló.

Dady también explicó: “Te vas debilitando con elecciones como la de ayer, te vas debilitando en los medios”.

Cabe recordar que hace unos días, Dady Brieva y su familia vivieron un mal momento en un restaurante cuando una mujer le gritó "morite" al actor K.

“La señora le dijo algo así como ‘¿por qué no te morís?’", relató La Chipi Anchipi, mujer de Dady, en charla con Catalina Dlugi sobre aquel episodio.