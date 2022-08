Dalma Maradona reveló el terrible problema de salud que le diagnosticaron

Dalma se empezó a sentir muy débil y rápidamente le hicieron varios estudios. “Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional porque me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla", contó desde su cuenta de instagram.