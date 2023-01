Damián Betular dio detalles de Masterchef 2023: "Van a tener que..."

“Yo sabía quién era Vicky Xipolitakis, sabía a quién tenía enfrente, con qué vida o qué experiencia si cocinaba o no cocinaba. El famoso la tiene más clara ante el jurado”, dijo Damián Betular en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas.

Este año, el ciclo contará con otro conductor en lugar de Santiago del Moro, que está al frente de Gran Hermano. Se barajan los nombres de Paula Chaves o Iván de Pineda.

“Estos (por los participantes) van a tener que cocinar sí o sí porque no tienen chamuyo. El amateur tiene más sed de ganar y de demostrar que cocina”, advirtió el jurado.

Y destacó la importante del ciclo en sus anteriores ediciones en las figuras que participaron: “Ha potenciado y reivindicado a un montón de famosos. A Georgina Barbarossa, que cuando yo era chiquito tenía un programa como el de ahora, la conocen los nenitos y la ponen en el lugar de estrella, como corresponde”.

La palabra de Paula Chaves sobre la posibilidad de reemplazar a Santiago del Moro en la conducción de MasterChef

Paula Chaves vuelve a ser noticia al trascender que sería la nueva conductora de la próxima edición de MasterChef, en reemplazo de Santiago del Moro en su versión no celebrity en la pantalla de Telefe.

Días atrás, la cuenta de Twitter del periodista Agustín Rey aseguró en carácter de primicia que “Santiago del Moro no conducirá este año #MasterchefArgentina. Se guardará para la nueva edición de #GranHermano. En su lugar, la elegida por Telefe sería Paula Chaves”.

Es así que LAM, el programa de Ángel de Brito de América TV, fue tras la palabra de la mismísima Paula Chaves para que ratifique o rectifique le versión lanzada.

Al respecto, la mujer de Pedro Alfonso declaró:"La verdad es que todavía no recibí la propuesta formal. Sí había un proyecto en el canal dando vueltas y mi manager tuvo una reunión en diciembre. Pero no tengo el nombre del proyecto. Todavía no me convocaron, pero ojalá, me encantaría poder hacerlo y me siento super cómoda en el canal".

Al tiempo que dejó en claro: "Me encanta trabajar en Telefe, estoy desde hace 5 años y me siento super cómoda, así que un proyecto de MasterChef estaría buenísimo".

Y sobre el programa puntualmente, aseguró: "Me encanta, aparte este es de amateurs, no con famosos, así que me gusta más todavía. Es un formato que me gusta mucho, me divierte hacerlo".