La palabra de Paula Chaves sobre la posibilidad de reemplazar a Santiago del Moro en la conducción de MasterChef

Es así que LAM, el programa de Ángel de Brito de América TV, fue tras la palabra de la mismísima Paula Chaves para que ratifique o rectifique le versión lanzada.

Al respecto, la mujer de Pedro Alfonso declaró: "La verdad es que todavía no recibí la propuesta formal. Sí había un proyecto en el canal dando vueltas y mi manager tuvo una reunión en diciembre. Pero no tengo el nombre del proyecto. Todavía no me convocaron, pero ojalá, me encantaría poder hacerlo y me siento super cómoda en el canal".

Al tiempo que dejó en claro: "Me encanta trabajar en Telefe, estoy desde hace 5 años y me siento super cómoda, así que un proyecto de MasterChef estaría buenísimo". Y sobre el programa puntualmente, aseguró: "Me encanta, aparte este es de amateurs, no con famosos, así que me gusta más todavía. Es un formato que me gusta mucho, me divierte hacerlo".

Por qué Santiago del Moro no conducirá la próxima edición de Masterchef Argentina

Ya desde el año pasado, al ver los excelentes resultados obtenidos por Santiago del Moro con la vuelta de Gran Hermano 2022, las autoridades de Telefe decidieron que el conductor se haga cargo de una nueva edición de ese reality en el segundo semestre de este 2023.

Es así que para la vuelta de Masterchef en su versión no celebrity prefirieron descansar la imagen del rubio y reservarla si en algún momento se hace una nueva edición con famosos.

Paula Chaves Bake Off.jpg Paula Chaves tiene experiencia en realities culinarios, ya que estuvo al frente de Bake Off Argentina, el concurso de pastelería de Telefe.

Fue a partir de ese momento que el canal de las pelotitas comenzó a barajar distintos nombres para la conducción del reality culinario, y el de Paula Chaves -que ya condujo Bake Off- es el que circuló por estos días, si bien por el momento no es oficial.

En tanto, quienes sí estarán degustando las preparaciones de los participantes son los famosos chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, que acompañaron a del Moro en las últimas ediciones.