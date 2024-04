Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona cada vez más cerca: el gesto que lo comprueba

Sin embargo, esta pareja también llegó a su fin y tras confesar que estaba en un difícil momento de su vida por problemas de depresión y adicciones, en los últimos días el musico comenzó a tener acercamientos con su ex, la hija de Diego Maradona.

"El Dani Stone volviendo al ataque! Si fuera amiga de La Giani le diría amiga por favor no", escribió @gossipeame junto a una captura de un like del ex futbolista en una foto de Gianinna.

Además, Osvaldo hizo un posteo en sus historias que no pasó desapercibido. "La put... madre como extraño al Diego", expresó y fue relacionado inmediatamente a su ex novia.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona acercamiento

El sorpresivo guiño del hijo de Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo tras su desesperado pedido de ayuda

A pesar de que fueron varias las figuras del medio, amigos y familiares que le expresaron a Daniel Osvaldo todo su apoyo luego de su desesperado pedido de ayuda, lo cierto es que causó una enorme sorpresa el mensaje que Benjamín Agüero le hizo llegar a través de las redes.

Demás está decir que Benja es el hijo de Gianinna Maradona, con quien Osvaldo estuvo en pareja durante un tiempo considerable, aunque con varias idas y vueltas polémicas y escandalosas, hasta que en el segundo semestre de 2023 la relación se terminó definitivamente.

Pero a juzgar por la reacción del hijo del Kun Agüero, tal parece que Benja mantiene un gran afecto por el ex de su mamá. Es así que en las últimas horas, le hizo llegar todo su apoyo desde sus Instagram Stories luego de que éste hablara de su depresión y sus adicciones.

Benjamín Agüero mensaje Daniel Osvaldo.jpg

Con una foto junto al exfutbolista, Benjamín Agüero escribió "Vos sos más fuerte que esto, goleador" al que le agregó un dos corazones: uno rojo y otro hecho con las dos manos, evidenciando el cariño que hay entre ellos.

En tanto, en medio de su crisis emocional tras su reciente ruptura con Daniela Ballester, Daniel Osvaldo no dudó en repostear la publicación del hijo de su anterior ex, a quien le respondió con un "Te amo" junto aun corazón azul.