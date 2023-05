Daniela Celis fulminó a Coti Romero con una dura afirmación: "Está todo grabado"

Embed

Y agregó punzante: "Si quiere entrar al 'Bailando' colgándose de los demás, no le voy a dar ese privilegio, que se lo gane ella solita, no colgándose del resto", después de que Celis disparase contra ella en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Como era de esperar a Daniela no le gustó el filoso comentario de la correntina sobre ella, por lo que decidió responderle vía Twitter, aunque sin nombrarla. "Si yo hubiera querido entrar al Bailando estaría haciendo campaña como haces vos. Pero en este momento me convencieron mejores propuestas. Y estoy más que satisfecha con ellas" aseguró la novia de Thiago Medina.

Daniela Celis TW .jpg

Al tiempo que agregó filosísima: "Es fácil negar algo que dijiste pero está todo grabado. Meseeees hablando y dedicando tik tok 'D'". Pero no conforme, Pestañela fue por más en un segundo tuit. "Hoy en día agradezco todo lo que me está pasando y las oportunidades que tengo, no me esperaba tantas. Gracias a Dios no me hace falta colgarme de nadie. Y en caso de hacerlo sería con alguien que tenga más altura!! (mediática por supuesto)", concluyó su descargo.

TW Daniela Celis contra Coti 2.jpg

La fuerte promesa de amor de Thiago Medina a Daniela Celis en Buzios: "Ahora..."

Daniela Celis y Thiago Medina vivieron un apasionado romance durante sus meses dentro la casa de Gran Hermano 2022 que se vio interrumpido por algunos días cuando ella quedó eliminada y luego volvió a ingresar al reality pero ya sin estar juntos, algo que con el correr de los días fue cambiando y finalmente el amor fue más fuerte.

Lo cierto es que una vez terminado el reality, los ex participantes del reality de Telefe siguieron consolidando su noviazgo fuera de las cámaras, ya conviviendo, y ambos pasan por un gran momento juntos.

daniela thiago.jpg

Daniela y Thiago se encuentran disfrutando de unas vacaciones juntos en Buzios y desde las hermosas playas del lugar el joven de González Catán le hizo una fuerte promesa a su novia.

"Te encontré sin buscarte y ahora que estamos juntos prometo cuidarte todos los días de mi vida! Agradezco a dios por ponerte en mi camino mi amor", expresó muy enamorado Thiago en Instagram con algunas fotos con Daniela desde la arena y mar.

daniela thiago 2.jpg

Y luego en otra postal tomando un trago de noche, el joven expresó: "Qué lindo compartir esto con vos". Están a full.