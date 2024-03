Daniela Celis mostró por primera vez a Laia y Aimé para festejar su primer mes

La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram que crearon exclusivamente para las gemelas, y junto a ella adjuntaron un conmovedor escrito sobre los hábitos y las cosas que aprendieron de las bebés en este mes.

Laia y Aimé primer mes

"Tenemos mucho hipo, en conjunto con mi hermanita, cuando le agarra a una segundos después empieza la otra! Nos encanta estar juntas, nuestro lugar favorito es el nidito, cuando nos separan ahí nos quejamos", expresa el texto entre otras cosas.

Además, en el posteo se podía ver a las hermanitas acostadas en la cama con pétalos de rosas a su alrededor y ambas vistiendo un precioso vestido blanco con flores.

Daniela Celis primer mes de las gemelas

El enojo de Thiago Medina al querer cambiar a las gemelas en un baño público: "¿Y la igualdad?"

Este miércoles el ex Gran Hermano, Thiago Medina, realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales al darse cuenta que no hay cambiadores para bebés en los baños de hombres.

Desde su auto, donde viajaba junto a Daniela Celis y las gemelas, el joven reclamó: "Hola gente, ¿cómo andan? Vengo a hacer este video más que nada porque me molestó mucho que hoy fui a cambiar a las bebas y no había cambiador en el baño de hombres".

"¿Por que no hay cambiadores en el baño de hombres siendo que los dos somos los papás? Así como esta la mujer, la mamá, también esta el papá. Y si yo quiero ir a cambiarla necesito un cambiador en el baño de hombres", enfatizó.

Demostrando un clara indignación por el episodio vivido junto a las pequeñas Laia y Aimé, Thiago continuó: "Me paso que fui a cambiarlas y no tenían el cambiador, me molesto mucho eso porque, ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que meter en el baño de mujeres o como tengo que hacer para cambiarlas? Estoy molesto".

El mismo video, lo compartió Dani en su cuenta y de acuerdo con las palabras de su novio adjuntó: “¿Y la igualdad? ¿Dónde esta?”. Minutos después, publicó otra historia al respecto y mostró a Thiago finalmente cambiando a las bebas sobre el baúl del auto.

"Ahí está. Tenemos que ingeniarnos como cambiar los pañales. El papá está indignado, muy buen punto", sentenció.