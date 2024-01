Daniela Celis reveló sus peores síntomas a pocos días de dar a luz a las gemelas: "Voy a explotar"

En eso, enumeró los síntomas más recurrentes en este último mes y comentó: "Casi no puedo dormir. Me paso la noche semi sentada en la cama y me cuesta conciliar el sueño. Tengo dolores de rodilla porque las bebas pesan mucho y a esta altura ya tengo 30 kilos arriba de mi peso, y eso que me cuido un montón en las comidas. El calor y la retención de líquido me matan y casi no puedo caminar".

Puntualizando en el tema de dormir, Dani se sinceró acerca de la odisea que vive cada vez que tiene un momento para descansar en la cama. "Casi no descanso y a veces lloro porque no puedo dormir. Me duele todo el cuerpo, no encuentro ubicación en la cama y si me muevo a la derecha, me acalambro todo el lado derecho y si me pongo para la izquierda, me pasa lo mismo. Entonces intento boca arriba pero el peso me ahoga porque las bebés aplastan mis órganos y no me dejan respirar", detalló.

Daniela Celis y Thiago Medina

A días del nacimiento de las gemelas, Daniela Celis comenzó a despedirse de la pancita

Daniela Celis vive por estos días momentos de mucha felicidad con su embarazo de 7 meses y medio, pero también de mucha ansiedad y algo de angustia por la lógica incertidumbre que siente ante su inminente maternidad y todo el mundo nuevo que se le avecina.

Es así que tras contar recientemente que "las bebas van a ser prematuras" por el embarazo de riesgo que transita, la ex GH confió que al menos espera poder dar a luz llegando a los 8 meses de gestación y no antes.

Ese el motivo por el cual, por consejo médico, decidió dejar de trabajar tanto en el streaming Fuera de joda como en La noche de los ex GH, para esperar tranquila a sus hijas junto a su pareja, su compañero de reality Thiago Medina.

Es por eso que este sábado 30 de diciembre, Pestañela comenzó a despedirse de la panza con un conmovedor video de sus últimas apariciones públicas en sus redes sociales y el más tierno mensaje.

"7 meses y medio con mis hijas en la panza! 30 kilos arriba de mi peso normal! Un recuerdo que me va a quedar para toda la vida", expresó en su posteo en Instagram. Al tiempo que sumó: "las espero ahora estas últimas semanas en casa, armando su cuarto, decorando todo! Preparando cada detalle para su llegada".

Y por último, hizo saber que ya está "Terminando de armar el bolso y contando los días para conocernos!!".