Daniela Celis anunció cuándo nacerán las gemelas y contó la sorprendente decisión que tomó sobre su embarazo

“Me dijeron 'basta, Dani. Basta de estar tantas horas sentada en la misma posición. Basta de ir y venir todo el tiempo. Basta de agacharte y de hacer fuerza, hay que relajarse'”, contó la ex Gran Hermano sobre lo que le recomendaron sus médicos.

También afirmó que lleva 32 semanas de gestación: “Así que falta un mes clavado para conocer a las bebas, si todo sale bien y me quedo tranquila, llegamos a las 36 aunque se puede adelantar, obviamente”.

Después, en el programa, la pareja de Thiago Medina reveló: "Van a nacer ochomesinas. Ahora faltan cuatro semanas, es el último mes pero en enero nacen. Me dieron turno y horario para entrar al quirófano: Van a nacer el lunes 29 de enero a la mañana".

Daniela Celis.jpg

Daniela Celis sorprendió con un retoque estético antes de que nazcan las gemelas: "Para estar preparada"

Si algo que identificó a Daniela Celis desde el primer día en la casa de Gran Hermano fue su increíble estilo con sus largas uñas y pestañas en cualquier ocasión. No por nada se ganó el apodo el Pestañela y estuvo a punto de abrir su salón de belleza.

Actualmente, la joven se prepara para dar a luz a las gemelas Laia y Aimé, y en medio de toda la emoción y ansias por su llegada, la ex hermanita mostró en sus historias el retoque estético que se hizo para estar lista en el gran día.

"Estamos de 29 semanas, esta panza no para de crecer y nada, yo estoy muy ansiosa. No saben lo que me hice, ya empecé a hacerme las uñas de madre", confesó y mostró a cámara el diseño que eligió en color verde azulado.

Incluso, explicó que tomó ciertos recaudos a la hora de realizarse el servicio por precaución para las bebes. "Son cortitas, suavecitas, no raspan, no rasguñan y no nada. Me hago las uñas cada 20 días para estar preparada porque todo puede pasar", expresó.