Daniela de Gran Hermano 2022 reveló la reacción de Thiago tras el mensaje que le mandó L-Gante: "Me dijo decile..."

"¿Qué pasó con L-Gante?", le preguntó Pampito a la modelo en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa de cable que comanda Carmen Barbieri. "Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes", explicó Dani sin mucho misterio.

l gante daniela celis.jpg

Además contó que el artista urbano primero le mandó un mensaje efímero y después un audio picarón: "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más", detalló. "Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", disparó.

Rápido de reflejos, el periodista quiso saber entonces si "¿Thiago se puso celoso?", y con una sonrisa de oreja a oreja Celis respondió: "A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show".

Daniela reveló detalles de la charla íntima que tuvo con la hermana de Thiago tras su salida de Gran Hermano 2022

Tras su segunda salida de la casa de Gran Hermano 2022, Daniela Celis tuvo un particular encuentro con Camila, la hermana de Thiago, quien la había criticado fuerte por su vínculo con el participante dentro de la casa.

“Es un gato con botas”, arrojó en su momento Camila cuando Daniela ingresó por segunda vez al reality y nominó a Thiago, quien era su pareja por entonces.

Camila demostró su enojo por la “traición” que recibió su hermano, a quien defendió siempre desde su debut en el programa. Ahora, esas palabras quedaron atrás luego del amigable encuentro que tuvieron las dos en los estudios del canal.

Daniela Celis

En diálogo con PrimiciasYa, Daniela reveló detalles de ese momento: "Con Camila todo bien, me pidió disculpas y entiendo todo lo que pasó porque es lo que genera el programa. En ese momento estaba enojada por mi venganza contra Thiago y reaccionó así. Pero hablamos lo más bien, nos entendimos y ahora queda ir conociéndonos y ver cómo sigue todo con Thiago también".

Con respecto a cómo cree que seguirá su relación con Thiago, dijo: "Él me tiene que pedir perdón y nos debemos una charla profunda cuando se pueda. Obviamente está todo bien con él, pero igual tenemos que sentarnos hablar como gente adulta. Dentro de la casa tuvimos un vínculo amoroso y también somos compañeros de trabajo, pero hay que aclarar algunos asuntos primero", cerró Daniela.