Daniela Vera Fontana expuso cuánto dinero realmente le pasa Roberto Castillo para la manutención de sus hijas

Al tiempo que ya visiblemente molesta, dejó en claro en las varias entrevistas televisivas que dio estas últimas horas: "Quiero que se dejen de decir cifras de dinero que no corresponden y mucho menos en este momento del país. No quiero que mienta más, no me da 5 millones y se puede constatar porque hay un acuerdo homologado".

Asimismo, se encargó de señalar que el dinero que Castillo le pasa es pura y exclusivamente para las nenas. "No me voy a comprar carteras con esa plata, lo uso para ellas", concluyó molesta.

Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana.jpg

El devastador mensaje de Roberto Castillo tras el escándalo con su ex Daniela Vera Fontana: "Dos tumbas"

Este fin de semana, Daniela Vera Fontana, Cinthia Fernández y Roberto Castillo fueron los protagonistas de una tensa discusión que quedó registrada en imágenes que publicó Fernanda Iglesias.

La ex del abogado cuestionó que no tenía sillas para niños en el auto de la panelista lo que desató un escándalo entre los tres por considerar que no era seguro para sus hijas viajar así.

La tensa discusión en la que hubo forcejeos y empujones terminó con una denuncia de Daniela a su ex en la OVD por violencia doméstica.

En este contexto de total tensión con su ex y madre de sus hijas, el abogado compartió un fuerte mensaje desde su cuenta en Instagram. El letrado eligió una foto con sus nenas en brazos y de espaldas para preservar su identidad.

"La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño ya que es pobreza de espíritu obstinarse en devolver el daño que se ha recibido por eso antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas", indicó picante el letrado citando a una frase de Marco Aurelio y Confucio.

Habrá que ver cómo sigue el escándalo entre las partes después de los polémicos videos que se conocieron y la denuncia de la arquitecta a su ex pareja.