De la peor manera: así terminó la noche Martín Ku tras ser desinvitado de la ceremonia de los Martín Fierro 2024

Es así que el Chino no tuvo más opción que retirarse del Hotel Hilton tras haber pasado incluso por la alfombra azul y con la transmisión a punto de comenzar, mientras su novia expresaba su enojo por el desplante desde la virtualidad, disparando "#GRANVERGÚENZA" desde una historia y agregó inmediatamente: "Igual, qué nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada, y no ponen en la mesa al jugador(aza) que la sacó y que se llevó a Artu. Organización by Nerea".

Descargo Marisol - Novia de Martín Ku por MF.jpg

Así, con una mezcla de enojo, angustia y desilusión, Martín Ku no dudó ex expresar en primera persona sus sentimientos a través de sus redes sociales.

“Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa. Lo que toca toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera”, escribió el Chino junto a tres fotos mostrando el look que había elegido para la fiesta y otra de un primer plano del choripán que terminó comiendo solo en la Costanera.

Martín Ku - Martín Fierro.jpg

En tanto, varios de sus excompañeros de Gran Hermano le hicieron saber lo injusto de la situación comentando el posteo. Así, mientras que Mauro Dalessio aseguró "Injusticia total. Te quiero mucho", el campeón Bautista Mascia -quien sí estuvo en la fiesta- le hizo saber "No sé quién fue... pero le erró. Tenías que estar", entre muchos otros.

Martín Ku - posteo Martín Fierro IG.jpg

Santiago Del Moro le dedicó a Furia de Gran Hermano el premio a Mejor reality en los Martín Fierro 2024

En la entrega número 52 de los Premios Martín Fierro 2024, Gran Hermano se llevó la estatuilla a Mejor reality y su conductor Santiago del Moro le dedicó unas palabras a la exparticipante más polémica y popular del programa, Juliana 'Furia' Scaglione.

“Trabajamos miles de personas para hacer este programa único, que va dedicado más que nada a la gente. Este es el programa de la gente. A toda la gente que labura en las redes, que para bien o para mal hacen gigante a este programa en el cual laburamos tantas familias. Gracias a la gente de Kuarzo, gracias a la gente de Telefe por hacer este programa maravilloso, gracias a los sponsors que bancan a este programa gigante", comenzó diciendo Del Moro.

Embed

“Gracias a los chicos que son los protagonistas, los que están, y los que no. ¡Juli, Furia, esto es tuyo también! Así que gracias a todos”, expresó el animador.

Y cerró exaltado: “Así que gracias, a todos ellos, a todo el equipo, del canal, de Kuarzo... Gracias infinitas, ¡aguante Gran Hermano, carajoooo!”.

Por último, el exjugador Emmanuel Vich se acercó al micrófono y manifestó: “Gracias, Gran Hermano por cambiarnos la vida”.