Un ex Gran Hermano se quedó sin lugar en los Premios Martín Fierro 2024 y estalló un escándalo

Como si eso fuera poco, Marisol, la novia del ex participante, realizó en sus redes sociales un contundente descargo contra la organización de los premios por el mal momento que le hicieron pasar a Martín.

Martín Ku sin lugar Premios Martin Fierro

"#GranVergüenza. Igual, ¿qué nos sorprende? No invitaron a la gran jugadora de esta temporada, y no ponen en la mesa al jugadorazo que la sacó y que se llevó a Arturo. Organización by Nerea", expresó.

Cabe destacar, que hasta el momento, quienes integrarían la mesa correspondiente al reality son: Emma Vich, Rosina Beltrán, Nicolás Grosman, Bautista Mascia, Denisse González, Lisandro Navarro, y Catalina Gorostidi.

novia de Martín Ku premios martin fierro

El insólito percance que tuvo Lizy Tagliani con el vestuario en la previa de los Premios Martín Fierro 2024

Este lunes se celebran los Premios Martín Fierro 2024 a cargo de Telefe con la conducción de Santiago del Moro, y en la previa del evento Lizy Tagliani expuso el insólito contratiempo que tuvo con su vestido.

Mientras los famosos se preparaban para la gran noche, Pía Shaw recorrió las habitaciones del Hotel Hilton de Puerto Madero y se encontró a Lizy aún a la espera de su vestido, el cual no estaba terminado.

A tan solo minutos del comienzo de la alfombra azul, la conductora se encontraba en el cuarto del hotel con su diseñador cociendo las flores en un vibrante vestido rosa.

"Es un pedazo de tela", aseguró tratando de mantener la calma y sin perder la fe en que todo estaría listo para el comienzo de la ceremonia.

Por último, sin perder su humor característico, bromeó acerca de la situación y aseguró: “Es el que usó Angelina Jolie, y cómo ella es más grandota que yo, ahora me lo están achicando”.

lizy tagliani vestido