De qué murió Bonnie Tyler, cantante del clásico "Total Eclipse of the Heart"

Bonnie Tyler saltó a la fama en los años 1970 y 1980 y fue una de las grandes voces del poprock de la época con grandes éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” y “Holding Out for a Hero”.

Foto: EFE.

La extensa y exitosa carrera de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler nació con el nombre de Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Gales y formaba parte de una familia trabajadora aficionada a la música.

Empezó cantando en concursos locales y clubes del sur de Gales, primero en pequeños grupos y luego con su propia banda, Imagination, actuando varias noches por semana.

Su primer gran éxito internacional llegó con “Lost in France”, que entró en el top 10 británico y tuvo muy buena recepción en Europa. Poco después lanzó “It’s a Heartache”, que alcanzó los primeros puestos de las listas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y consolidó su voz ronca como un sello distintivo.

A lo largo de su extensa carrera de más de cinco décadas lanzó18 álbumes de estudio que la llevaron a ganar varios premios. Su muerte generó un fuerte impacto en el mundo de la música, donde se la recuerda por su voz inconfundible y canciones que se han convertido en verdaderos clásicos.

Su canción de amor más emblemática fue Total Eclipse of The Heart, la cual formó parte de su quinto material editado en 1983 y conquistó los rankings del mundo, siguiendo con vigencia en la actualidad.