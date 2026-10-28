De qué trata Cuando te mueras del todo, la comedia negra que se presenta en la avenida Corrientes

Quiénes integran el elenco

El elenco está conformado por Mía Ceriani, Martita Mendive, Adriel Heredia, Sole Pintos Riera, Mario Zak y Emiliano Carrazzone. La asistencia de dirección está a cargo de Julián Costantini.

Con esta puesta, RCM Producciones continúa su recorrido en el teatro independiente. Entre sus antecedentes se destaca He matado a Paco, una comedia de humor negro que alcanzó tres temporadas y tuvo funciones en distintos espacios.

Cuando te mueras del todo se presenta los domingos a las 17:30 en el Teatro Multiescena CPM, sobre la avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se consiguen a través de PlateaNet, según la programación anunciada.