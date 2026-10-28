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De qué trata Cuando te mueras del todo, la comedia negra que se presenta en la avenida Corrientes

La obra de Daniel Dalmaroni combina humor negro, secretos y misterio. Con dirección de Hernán Martín y Adriana Ruccio, se presenta en el Teatro Multiescena CPM.

28 oct 2026, 08:00
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La muerte debería marcar un final, pero en Cuando te mueras del todo es el punto de partida de una historia atravesada por secretos, sospechas y situaciones tan absurdas como humanas. La comedia negra de Daniel Dalmaroni, presentada por RCM Producciones, propone un encuentro entre la risa y el misterio en la escena teatral porteña.

Con dirección de Hernán Martín y Adriana Ruccio, la puesta explora aquello que los personajes preferirían mantener oculto. Un acontecimiento altera el orden cotidiano y desencadena recuerdos y revelaciones que aparecen en el momento menos conveniente.

De qué trata Cuando te mueras del todo

En esta historia, el pasado insiste en hacerse presente y los secretos se resisten a quedar enterrados. Entre presencias inquietantes y situaciones inesperadas, los personajes quedan frente a sus propias contradicciones, mientras la frontera entre lo posible y lo inexplicable comienza a desdibujarse.

El humor negro funciona como el hilo conductor de una trama que pone en juego las culpas, los silencios y la fragilidad de las apariencias. La propuesta combina situaciones incómodas con el misterio y deja preguntas abiertas sobre aquello que sus protagonistas intentan callar.

Quiénes integran el elenco

El elenco está conformado por Mía Ceriani, Martita Mendive, Adriel Heredia, Sole Pintos Riera, Mario Zak y Emiliano Carrazzone. La asistencia de dirección está a cargo de Julián Costantini.

Con esta puesta, RCM Producciones continúa su recorrido en el teatro independiente. Entre sus antecedentes se destaca He matado a Paco, una comedia de humor negro que alcanzó tres temporadas y tuvo funciones en distintos espacios.

Cuando te mueras del todo se presenta los domingos a las 17:30 en el Teatro Multiescena CPM, sobre la avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se consiguen a través de PlateaNet, según la programación anunciada.

     

 

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