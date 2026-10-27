Se supo de qué murió Coco Shedden, el histórico chofer de Moria Casán: "Lamentablemente..."

Además, Moria habló sin rodeos sobre las adicciones que atravesó Coco y las consecuencias que tuvieron en su vida. Según contó, cuando él fue detenido por primera vez en una causa vinculada a las drogas, ella le pagó un abogado para ayudarlo a salir de la cárcel. Sin embargo, tiempo después sufrió una recaída y volvió a ser detenido.

“Después mejoró. Tenía ahora una vida pacífica, estaba bien, pero lamentablemente se ve que su vida se acortó, porque era un hombre muy joven”, lamentó la diva. También expresó su tristeza por el hecho de que hubiera muerto solo: “Me da lástima, se murió solito, es un poco lo que eligió él”.

Finalmente, Moria Casán eligió despedirlo desde el afecto y los recuerdos compartidos. “Solo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él, lo lamento”, manifestó. Y cerró con una última muestra de cariño: “Me encanta que hayamos podido charlar en la última época, y estuviste en la serie mía. Te quiero, no sé cómo despedirte, un aplauso”.

Quién era Coco Shedden, el histórico chofer de Moria Casán

La farándula argentina está de luto por la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, quien fuera durante más de dos décadas el chofer y hombre de confianza de Moria Casán. El hombre falleció este martes a los 56 años en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde permanecía internado por un cuadro oncológico avanzado.

Shedden acompañó a la diva durante 21 años, entre 1998 y 2019, y se convirtió en una presencia habitual en su entorno íntimo y familiar. Más allá de su tarea al volante, fue un colaborador de confianza que la acompañó en giras, teatros y la vida cotidiana durante una de las etapas de mayor exposición mediática de la artista. En distintas entrevistas, Coco describió esos años como los mejores de su vida y afirmó que su relación con Moria y su hija, Sofía Gala, había sido “como una familia”.

La conductora se enteró de la muerte al aire de La mañana con Moria, en El Trece, y no pudo contener el llanto. “Fue muy importante en mi vida”, expresó visiblemente conmovida al despedir a quien había sido una figura central de su equipo durante años.

Sin embargo, el vínculo se deterioró por los problemas de adicciones de Shedden y su involucramiento en el narcomenudeo. Fue detenido en 2019 y, en 2022, volvió a ser arrestado en Mar del Plata en una causa por venta de cocaína. En abril de 2023 fue condenado a cinco años de prisión, pena que luego fue reducida a cuatro años y seis meses por Casación.

Pese a la distancia, Moria y Coco lograron reencontrarse en el último tiempo a partir de la preparación de la serie biográfica sobre la vida de la artista. La reconciliación llegó tarde, pero dejó en claro que el afecto entre ambos nunca desapareció por completo.