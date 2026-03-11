Derecho a réplica y polémica por la angustiante exposición de Luana en Gran Hermano: "Horrible"

En X se multiplicaron los mensajes luego de que el joven ingresara virtualmente a la casa y se diera el final del noviazgo tras seis años y acusarla directamente de serle infiel.

“No me la banco a ella. Pero es horrible lo que le hicieron”, "Una aberración para Gran Hermano y para Luana, le erraron de acá a la China", "Fue demasiado igual esto. Rifaron la salud mental de un participante con algo que era totalmente innecesario”, “Un mamarracho. Exponen a una mina a cosas privadas dichas por un tercero que nada tiene que ver con el juego”, plantaron sus posturas algunos usuarios en la red social X.

Otros en tanto se refirieron a que esta herramienta entorpece directamente el aislamiento de los participantes y hasta incluso a algunos les pareció atrapante el derecho a réplica.

escribió un usuario, reflejando una postura que se repitió en varios mensajes: incluso quienes no simpatizan con Luana consideraron excesiva la situación. “Cagaron el principio básico de GH: el aislamiento”, “Espectacular. Queremos más”, señalaron otros televidentes.

luana fernandez criticas por el derecho a replica de luana gran hermano 2

El duro comunicado de la familia de Luana de Gran Hermano tras el fuerte cruce con Lucas

Tras lo sucedido al aire en Gran Hermano Generación Dorada, con la charla vía tecnología de Luana con su ex novio Lucas, la familia de la participante decidió realizar un extenso comunicado en el que manifestaron su total indignación.

La familia de la modelo decidió dejar por escrito su postura después de que la joven sea la primera participante en el derecho a réplica, nueva sección del reality.

“Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su intimidad deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar", se precisó en el escrito.

Y se remarcó sobre lo visto al aire: "Nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad".

"Luana es libre, es autentica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea por así lo decide. Gracias”, concluyó el comunicado de su familia.