Luciano Castro contó qué lo llevó a internarse tras su separación de Griselda Siciliani: "Fue triste darme cuenta"

Luciano Castro habló en La Mañana con Moria y compartió con honestidad el duro proceso tras su separación y su camino de recuperación.

11 mar 2026, 12:10
luciano castro y griselda siciliani

Tras haber recibido el alta médica, Luciano Castro eligió abrirse en dos espacios televisivos distintos: primero en A la tarde (América TV) y luego en La Mañana con Moria (El Trece). En ambas charlas, el actor compartió con franqueza cómo atravesó ese difícil momento marcado por la separación de Griselda Siciliani y la necesidad de pedir ayuda profesional.

En diálogo con Moria Casán, la conductora le preguntó qué había sido lo más doloroso de todo lo vivido. Castro respondió: “Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba”.

El actor profundizó en esa idea y explicó que el golpe más fuerte fue aceptar que necesitaba apoyo externo. “Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, relató.

También se refirió al impacto emocional de su ruptura con Siciliani. “Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”, confesó.

A pesar de todo, Castro dejó en claro que hoy su mirada está puesta en lo esencial. Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”.

Qué dijo Luciano Castro en A la tarde tras su internación

Luciano Castro decidió hablar públicamente este lunes en el programa A la tarde (América TV), donde compartió cómo vivió los últimos días. Con franqueza absoluta, el actor relató su experiencia de internación y el camino de recuperación que está llevando adelante.

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné. De verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros del lugar. Me contuvieron, me ayudaron. Y estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y amo, que son mis hijos”, expresó frente a las cámaras del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

El intérprete también añadió: “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Y bueno... por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Así que es lo más importante”. Con estas palabras dejó en evidencia la dureza del proceso que atravesó y la relevancia de haber recurrido a especialistas para salir adelante.

Durante la entrevista, el cronista Oliver Quiroz le sugirió que retomar la actividad laboral podría servirle como distracción. Ante esa observación, Castro respondió con firmeza: “No tengo más que decirte”, dejando claro que, por el momento, su prioridad es enfocarse en la recuperación personal y en el cuidado de sus hijos.

