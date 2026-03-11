Luciano Castro contó qué lo llevó a internarse tras su separación de Griselda Siciliani: "Fue triste darme cuenta"

A pesar de todo, Castro dejó en claro que hoy su mirada está puesta en lo esencial. “Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”.

Qué dijo Luciano Castro en A la tarde tras su internación

Luciano Castro decidió hablar públicamente este lunes en el programa A la tarde (América TV), donde compartió cómo vivió los últimos días. Con franqueza absoluta, el actor relató su experiencia de internación y el camino de recuperación que está llevando adelante.

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné. De verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros del lugar. Me contuvieron, me ayudaron. Y estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y amo, que son mis hijos”, expresó frente a las cámaras del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

El intérprete también añadió: “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Y bueno... por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Así que es lo más importante”. Con estas palabras dejó en evidencia la dureza del proceso que atravesó y la relevancia de haber recurrido a especialistas para salir adelante.

Durante la entrevista, el cronista Oliver Quiroz le sugirió que retomar la actividad laboral podría servirle como distracción. Ante esa observación, Castro respondió con firmeza: “No tengo más que decirte”, dejando claro que, por el momento, su prioridad es enfocarse en la recuperación personal y en el cuidado de sus hijos.