La palabra de Eva de Dominici tras las imágenes en silla de ruedas que generaron preocupación

Las imágenes de Eva De Dominici en silla de ruedas en un aeropuerto estadounidense preocuparon sus seguidores. La actriz, que venía atravesando un proceso de recuperación, decidió aclarar la situación en Puro Show (El Trece).
Ver las ultimas noticias en a24.com
Eva De Dominici aclaró los rumores sobre su salud tras ser vista en silla de ruedas en un aeropuerto.
Las imágenes de Eva De Dominici en silla de ruedas en un aeropuerto estadounidense preocuparon sus seguidores. La actriz, que venía atravesando un proceso de recuperación, decidió aclarar la situación en Puro Show (El Trece).
Fernanda Iglesias contó que Eva viajó a Buenos Aires en febrero para grabar una publicidad y aprovechó para someterse a una mastopexia, vinculada a un cuadro de gigantomastitis que había sufrido durante el embarazo. Sin embargo, la recuperación se complicó cuando contrajo una bronquitis. “Se le complicó con una bronquitis después de la operación, entonces imagínense estar operada del pecho y tosiendo”, relató Iglesias.
A pesar de ese mal momento, la actriz no necesitó una internación prolongada. “No estuvo mucho en el sanatorio, estuvo en el hotel con tratamiento ambulatorio”, agregó la periodista. El problema fue que la actriz debía regresar a Los Ángeles para cumplir con compromisos laborales: la presentación de Balls Up, su primera gran película en Hollywood junto a Mark Wahlberg. “Ella necesitaba volver porque tenía la primera película importante que hace en Hollywood. Por eso se la ve en silla de ruedas, porque el médico le hace un apto para que pueda volar pero con asistencia”, explicó Iglesias.
Ante las versiones que crecían en los medios, Eva se comunicó directamente con la periodista para llevar tranquilidad. “Me dijo que estaban agrandando mucho todo, que si bien no la pasó bien en su momento, ahora está bien”, contó Iglesias.
En el audio, la actriz fue clara: “Hola Fernanda, ¿cómo estás? Te agradezco por chequear conmigo, es algo privado y prefiero no hacer comentarios al respecto. Es cierto que tuve una intervención y salió todo bárbaro”. Luego sumó: “Tuve una bronquitis que me tuvo en reposo unos días pero nada grave, estoy trabajando. Sé que vos lo escribiste, pero los titulares dicen otras cosas y hay gente que está preocupada por mi salud”.
Por último, cerró con un mensaje de calma: “Ya estoy re bien y laburando en Los Ángeles”. Con esas palabras, Eva despejó dudas y dejó en claro que, pese a los contratiempos, su presente está enfocado en su carrera internacional.
En medio de las versiones que confirmaron su separación de Eduardo Cruz, Eva De Dominici volvió a ser protagonista. La actriz fue interceptada por las cámaras de LAM (América TV) durante un evento en Buenos Aires y su reacción frente a la consulta sobre el tema llamó la atención.
El cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito quiso saber cómo estaba tras la ruptura con el hermano de Penélope Cruz, con quien compartió ocho años de relación y es padre de su hijo, Cairo. Eva, visiblemente incómoda, respondió con firmeza: “No quiero hablar de mi familia ahora”, intentando dar por cerrado el asunto.
Aunque buscó esquivar la situación, su incomodidad quedó expuesta. Con una sonrisa forzada y cierta dificultad para sostener la entrevista, trató de mantener la cordialidad, pero finalmente decidió cortar la nota. “Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”, expresó antes de retirarse, dejando la sensación de que la separación la afecta más de lo que quiere admitir.
Desde que Ángel de Brito confirmó la noticia en vivo, De Dominici optó por el silencio absoluto. No ha hecho referencia al tema en redes sociales ni en declaraciones públicas. Su última aparición, marcada por gestos esquivos y un aire distante, reforzó la idea de que no planea hablar de su vida privada en el corto plazo.