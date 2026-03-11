El novio de Luana de Gran Hermano contó la cruel verdad tras el encuentro con ella: "Lo malo de todo esto es..."

Embed

"Teníamos una relación muy fuerte en térmninos de confianza. Ella sabía todo de mi vida y yo pensaba que sabía todo de la de ella. Soy una persona que si tengo que controlarte para que vos no estés con nadie, yo no quiero estar con vos. Del otro lado no era así la verdad. No quiero exponer a la otra persona sino contarles bien quién soy yo. Todo esto se desencadena que ella al entrar a la casa yo me entero de un montón de cosas que pasaron antes, no ahora. Dos o tres años atrás", explicó sobre el vínculo que tenían como pareja.

Luego profundizó sobre las supuestas infidelidades de ella que se habrían dado antes su ingreso al reality: "Quiero ser bien firme en esto: lo que pasó en la casa me parece algo súper infantil. Yo me termino enterando de infidelidades previas a la casa. No estaba nada hablado pero habían ciertos límites como pareja que no se podían pasar y ella toma después la decisión de dejarme en televisión", comentó con firmeza el ex de Luana de Gran Hermano.

En cuanto a la decisión de la modelo de dar por terminado el vínculo desde Gran Hermano, Lucas aseguró: "Me parece una chiquilinada y me da hasta vergüenza contar que mi novia me dejó por la televisión, va a ser una buena anécdota para contarle a mis hijos cuando sea grande".

Y cerró visiblmente angustiado por la situación y el inesperado final de la relación: "No quería dar declaraciones porque estaba hecho mier.. y quería hablar de frente, me manejo así. Ella tuvo la idea de dejarme por televisión sin saber cómo estaba yo del otro lado o cómo podía impactar en mi vida, mi familia o la familia de ella. Desahogarme porque yo no podía esperar dos, tres o cinco semanas más o el tiempo que dure ahí, necesito hacer mi vida y darle a un cierre a este capítulo. Más allá de no entender las cosas que hizo, no le guardo ningún rencor a Luan, le deseo lo mejor y espero que pueda ser feliz en su vida y cumplir su sueño como ahora de entrar Gran Hermano y estar en programas. Este soy yo, Lucas, les mando un abrazo".

lucas novio luana fernandez gran hermano

Qué le dijo Santiago del Moro a Luana Fernández ante su angustia en Gran Hermano

Santiago del Moro intervino para hablar directamente con Luana Fernández y tratar de contenerla al verla tan angustiada en la casa de Gran Hermano tras el diálogo con su ahora ex pareja, Lucas.

El conductor le dedicó unas sentidas palabras desde el estudio, con la intención de tranquilizarla y ayudarla a atravesar el momento de tensión que estaba viviendo tras escuchar el mensaje, además de convencerla de que no abandone el programa.

“Si salgo de acá qué tengo, si ya no lo tengo a él. Deben estar hablando mier.. de mí, nuestros amigos, la madre", dijo Luana totalmente quebrada.

A lo que Del Moro le dijo: "Todo el tiempo hablan mier.. de todos. Así es Gran Hermano, un programa que despierta pasiones. No vas a ser ni la primera ni la última; ha pasado de todo".

"El que te saca es el público, el supremo. Abandonar la competencia es un pecado, salvo un motivo de fuerza mayor", aconsejó el conductor a la participante que no podía dejar de llorar.