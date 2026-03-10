La furia de Luana Fernández con Gran Hermano tras el cara a cara con su exnovio en vivo

En esa misma charla había intentado explicar sus sentimientos y dejar en claro que no quería cargar con culpas dentro del reality: "Espero que estés bien. Gracias por tanto, por todo lo que me diste y por ayudarme. Vamos a seguir, obviamente, porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento quiero que estés bien y estar bien yo, y no cargar con el peso de que, si en algún momento pasa algo, me sienta una m… porque lo estoy cagando o porque estoy sintiendo cosas por otra persona".

Pero el encuentro que preparó Gran Hermano cambió completamente el tono de la historia. Antes de dirigirse a la casa, Lucas anticipó desde el estudio que tenía cosas para decir. “Yo hoy vengo a hablar por cosas que me enteré viendo Gran Hermano”, avisó.

Cuando apareció frente a Luana, fue directo al punto y dejó en claro que el momento no sería amable. “¿Qué sorpresa, no? La misma sorpresa me llevé yo cuando mi novia me cortó en televisión abierta delante de un montón de personas”, lanzó en su primer mensaje.

El joven cuestionó los argumentos que ella había dado para terminar la relación y puso en duda sus sentimientos. “Me pareció poco valiente el argumento que usaste, el primero del ‘camino abierto’ para hacer lo que quiera, y el segundo de que ‘no te querías sentir mal por si tenías un sentimiento mezclado en la casa’. Algo no me cierra, ¿antes no te hacía mal en tantos años de relación?”, preguntó.

Visiblemente incómoda, Luana intentó responder con calma: “Siempre me hizo mal. Yo te amo”.

Pero Lucas fue todavía más duro y dejó en claro que su intención era hablar de lo que había pasado fuera del reality.

“No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste”, disparó.

El momento más explosivo llegó cuando él enumeró una serie de acusaciones y aseguró tener pruebas de situaciones que habrían ocurrido durante la relación.

“Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona”.

Luana intentó ponerle un freno al cruce y aseguró que la relación ya no era la misma que al principio.

La participante explicó que “el amor se fue perdiendo” y que ya no sentía la presencia de Lucas como en los primeros años. Incluso le dijo que lo “admira completamente” y que prefería hablar a solas cuando saliera de la casa.

Pero Lucas cerró el intercambio con una frase tajante que marcó el final definitivo del vínculo: “Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”.

El portal se cerró y el silencio invadió la arena. Para Luana, el impacto fue inmediato.

La participante quedó completamente afectada por el momento. Según se vio en la transmisión, manifestó su enojo por la exposición de su vida privada dentro del programa y hasta expresó sus ganas de abandonar el reality.

Minutos después, sola en la sala, Luana rompió en llanto. La jugadora quedó devastada tras el cruce que Gran Hermano decidió poner al aire y que convirtió su historia personal en uno de los momentos más tensos de la temporada.

Qué se sabe sobre el pasado oscuro de Luana Fernández, la participante de Gran Hermano vinculada al polémico WiFi Team

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya empezó a instalar a sus protagonistas en la agenda mediática. En ese marco, en las últimas horas volvió a tomar notoriedad el pasado de una de las participantes, Luana Fernández, luego de que resurgieran datos sobre su antigua relación con un grupo de creadores de contenido que actualmente está bajo investigación judicial.

Según trascendió, la joven influencer habría formado parte tiempo atrás del colectivo digital conocido como WiFi Team, una agrupación de youtubers que alcanzó una enorme popularidad en redes sociales y que llegó a acumular más de 45 millones de seguidores, principalmente niños y adolescentes. El grupo fue creado por Yao Cabrera y Nathan Castro, más conocido como Mini Boy, quienes hoy se encuentran detenidos en el marco de distintas causas judiciales.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el mánager de medios Jorge Zonzini. Con el avance de la investigación, también se sumaron los testimonios del editor Mariano Fernández y de la diseñadora gráfica Giovana De Mitole, quienes relataron presuntas situaciones de explotación laboral y sexual dentro de la denominada Mansión WiFi, la vivienda donde convivían varios integrantes del grupo.

En el marco del expediente, la Justicia condenó a Cabrera a cuatro años de prisión por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Además, la jueza federal de San Martín Nadia Flores Vega dispuso ampliar la investigación para determinar la posible existencia de otros delitos, entre ellos lavado de activos, comercialización de material pedófilo y suministro de alcohol y drogas a menores durante eventos y fiestas realizadas en boliches del partido de Escobar.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, los hechos investigados se habrían extendido durante varios años y se habrían intensificado durante el período de aislamiento por la pandemia. Gran parte de las denuncias apuntan a situaciones que habrían ocurrido dentro de la llamada Mansión WiFi, ubicada en el barrio San Marco, en Escobar.

Consultado sobre el caso, el manager denunciante Jorge Zonzini, reconocido hunter mediático de estas organizaciones criminales —quien ya había denunciado a Emanuel “Camus Hacker” Ioselli, actualmente también detenido—, sostuvo que “Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que con la pantalla del entretenimiento infantojuvenil captaban a niños y adolescentes vulnerables”.

En la misma línea, Zonzini agregó que “las chicas realizaban vivos pornográficos para los niños que eran redireccionados desde sus dispositivos tecnológicos para engañar a sus padres, lo que generaba una facturación millonaria motivo por el cual la jueza Nadia Flores Vega amplió la investigación a la calificación de lavado de activos”.

Finalmente, el denunciante afirmó que “les vendían a los niños la prostitución de las chicas Wi Fi, los estupefacientes y el alcohol en las fiestas y todo tipo de contenido mórbido”, y aseguró que estas prácticas provocaron un fuerte impacto en los menores que consumían ese material y en las familias afectadas.