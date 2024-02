Desesperado posteo de Luciana Milessi en su peor momento de salud: "La guerra es contra mi misma"

"Esta soy yo, con los ojos hinchados de tanto llorar, esta es la vida real, sin filtros, sin sonrisas forzadas, sin momentos perfectos, sin todo arreglado para la foto… la vida sin caretas", comenzó Luciana Milessi su mensaje en Instagram.

Y explicó: "Hace un tiempo vengo atravesando depresión y ansiedad, mi cabeza no puede resolver y acomodar pensamientos de desconfianza, angustia, tristeza, miedos, que me invaden una y otra vez. Donde siento que todo sale mal, que hago todo mal, donde mis errores tienen más peso que mis aciertos, me siento estancada, no encuentro la paz".

luciana milessi.jpg

"Me lastimo a mi misma, lastimo a los que me rodean. Pienso que la mejor idea es estar sola en la cama durmiendo, para no molestar a nadie y alejo a las personas que me quieren para no ser una carga y porque me siento incomprendida. Y es re loco porque hay días que ni yo puedo poner en palabras lo que me pasa… Y todo se va desmoronando, o así se siente", agregó a flor de piel.

Y remarcó: "Se que esto va a pasar, porque todo pasa, a la corta o a la larga, pero quedan las cicatrices. Viví tormentas peores, pero esta vez la guerra es contra mi misma. Y duele mirarse para adentro".

"Escribo esto con muchísimo dolor y esfuerzo por qué se que hay ciertas de personas en la misma situación y se lo feo que es, y vivimos comparándonos todo lo el tiempo con las vidas ”perfectas” que se muestran en las redes sociales, y déjenme decirles que todo eso es mentira, que todo está armado, la vida real no pasa por una pantalla", continuó la influencer.

Y cerró con un mensaje a sus seguidores: "Abracen, lloren, pidan ayuda, déjense ayudar, hagan terapia, sanen. Yo necesito unos días para recuperarme, para desintoxicarme de este mundo cruel y superficial, para volver a encontrarme conmigo misma, para pedir perdón a los que me rodean y perdonarme. Así que nos vemos pronto ‍ y si pueden enviarme energías lindas , las necesito".

luciana milessi 3.jpg

"Nos vemos en unas semanas con la cabeza y el corazón limpio, hasta pronto!", precisó la joven tras dar detalles del difícil estado de salud que atraviesa.