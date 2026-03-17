El feroz cruce en vivo entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón que obligó a un corte urgente

La pelea se volvió tan intensa que tuvieron que pedir un corte para frenar la escalada.

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Cuál es el extraño ritual que usó Cinthia Fernández para saber si está embrujada

Tras haber sido protagonista de múltiples polémicas y choques en La mañana con Moria (El Trece), este jueves Cinthia Fernández decidió aceptar el reto del famoso “porongo soplón”, con el objetivo de descubrir si su seguidilla de conflictos podría estar vinculada a algún tipo de hechizo o influencia negativa.

En esta ocasión, La One invitó al programa matutino que conduce en la señal de Constitución a Liliana Chelli, reconocida especialista en duendología, quien desde hace años suele participar en distintos magazines de la televisión argentina.

Ya cerca del cierre de la emisión, Moria presentó rápidamente el ritual que la duendóloga había prometido durante la transmisión: “Si no te quedás sin porongo y sin soplar”.

Con un aire misterioso, la chamana explicó cómo debía realizarse el procedimiento para detectar la presencia de un embrujo en el hogar. “La señora de la casa tiene que tener un porongo. Luego despertar al duende, que se se llama Poronguín. Para eso se golpeaba tres veces, no se cachetea”, detalló, mientras en el estudio las risas se multiplicaban. Ante las burlas, la conductora defendió la práctica con firmeza: “Esto no es broma, no es un invento que hace, ni con el tomate, la berenjena ni la banana. Es un ritual”.

La especialista continuó con la explicación: “Se agarraba dos fósforos, se los pasaba por todo el cuerpo y había que tirarlo del porongo uno por uno sin mirar”, relató.

Luego agregó: “Se dejaba los fósforos por unos segundos y se veía si se querían tocar. Si se cruzaban (uno sobre otro) estabas re embrujada. Si quedaban paralelos estábamos bien”.

Finalmente, tras realizar Cinthia el ritual y observar el resultado, Chelli no dudó en interpretar lo sucedido: “Como los fósforos se querían tocar desde la cabecita roja significa que es víctima de habladurías, celos y estar atenta a las traiciones”.

Y para cerrar, la duendóloga fue categórica al referirse a la ex chica del hilo dental, asegurando que efectivamente “está embrujada”.