Después de su polémica con Luciana, Bati tuvo un fuerte cruce con Lucía en Gran Hermano 2024: "Sos falso"

"Yo tampoco. Creo que te equivocás", le respondió el participante y agregó: "Si yo estoy en un grupo hablando es porque hay buena onda". "Yo no estoy diciendo que vas por grupo, yo estoy diciendo que en general querés caerle bien a todos. Siento que sos falso", dijo tajante Lucía.

Luego, Patrone remarcó: "Una cosa es llevarte bien y otra es querer caer bien. Hacés cosas para querer caer bien". Ahí, le preguntó Bati qué es lo que hace para "caerle bien" al resto y le señaló que ella también se muestra "falsa" al llamar a algunos compañeros, con quien no tiene relación, de una forma muy cercana.

"No sé qué observás vos. Yo soy muy genuina, esa es mi personalidad", le respondió la rubia. "Yo también y vos decís que no. Vos decís que soy lleva y trae por llevarme bien con un grupo", siguió el jugador.

Lorenzo dio detalles de su noche romántica con Martina en Gran Hermano y fue letal

En última gala deGran Hermano (Telefe) el participante Lorenzo de Zuani obtuvo el beneficio de compartir una cena romántica con uno de sus compañeros y aunque eligió Martina Pereyra, lo cierto es que la noche no resultó como esperaba.

Luego de la velada, el joven salteño decidió ir a la cabina de streaming y se confesó con el público acerca de lo que sintió. "Obviamente que ustedes saben que yo tenía otra expectativa. Me la quería chapar a Martu porque me parece muy linda y me gusta", admitió.

De todas formas, aclaró: "Es totalmente entendible lo que me dijo y me dejó tranquilo. Les juro que un poco no la entendí, en un principio. Fue raro. Yo un poco me olvido que es un juego y ella piensa cómo puede quedar expuesta. Creo que yo en su situación lo pensaría, o no. Pero que la entiendo, sí, la entiendo".

Por otro lado, se refirió a un momento particular de la cena donde sintió cierta incomodidad y recordó: “Metí la pata cuando dije lo de las batas. Me había causado gracia de que hubieran dos batas y dos toallas, pero la risa de Martu fue de incomodidad".

"En ese instante me di cuenta que ella habría pensado que tuve la intención de que nos bañáramos juntos, y me sentí muy incómodo durante el resto de cena", confesó.