Se supo cómo será el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas y cuántos días estará en Argentina

Méndez remarcó que el deportista contó con un permiso especial del club turco para viajar y ver a sus hijas en el país durante una semana y amplió sobre el operativo reencuentro con las niñas y quienés lo seguirán de cerca.

“En breve Mauro Icardi se va a encontrar con sus dos hijas después de unos meses. Las tiene que ir a retirar al colegio y va a ir solo pero sí las abogadas van a estar a dos minutos por si llega a pasar algo teniendo en cuenta los antecedentes", comentó el comunicador.

Además, destacó: "Quien va a estar también y que es muy importante es el Ministerio Público Tutelar quien está llevando adelante la revinculación entre los padres y las dos nenas".

"Desde el lado de Mauro Icardi siempre dicen que tienen que estar preparado para todo tanto lo que suceda en las redes sociales como también de manera personal", concluyó Méndez acerca del plan del futbolista para evitar cualquier tipo de situación inesperada en el reencuentro con sus dos hijas.

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El duro revé judicial que debe afrontar Mauro Icardi en su regreso a la Argentina

Guido Záffora contó en el programa DDM (América TV) los detalles del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a la Argentina y la notificación judicial con respecto al conflicto con su ex pareja, Wanda Nara.

"Mauro estaba en Inglaterra, en Londres, tenía un compromiso con el Galatasaray. Pidió que por favor lo dejaran (viajar) porque extraña a sus hijas y finalmente le dan este permiso por seis días. Se vuelve el 25 y se van a hospedar en la casa de los sueños", indicó el periodista.

No obstabte, el panelista explicó que el futbolista del Galatasaray enfrenta un duro revés judicial en su llegada al país. "¿Con qué lo recibimos a Mauro Icardi? Tremendo revés judicial para Mauro Icardi de la mano del juez Hagopian", señaló.

La medida dictada por la Justicia apunta directamente a sus obligaciones económicas: "Medida cautelar para Icardi con respecto a la cuota alimentaria. Le ponen un parate como deudor alimentario. Tiene que pagar o pagar. Icardi tiene que pagar del 1 al 5 de abril la cuota que son 30 mil dólares", detalló Záffora.

Y remarcó que el panorama puede llegar a complicarse en caso de no cumplir con la medida: "Si Icardi no paga, a partir del 6 de abril va a tener que pagar un 50 por ciento más de cuota alimentaria, es decir, en vez de 30, 45", puntualizó el comunicador.