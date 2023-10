Detuvieron al hermano de Mariana Nannis por amenazas de muerte a su ex pareja

gonzalo nannis 2.jpg

Tras llegar el personal policial al domicilio, la mujer denunció que fue víctima de amenazas y Gonzalo Nannis fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

En noviembre de 2021, Gonzalo Nannis fue también arrestado tras mantener una fuerte discusión con la hija adolescente de la actual denunciante, con quien llevaba en ese entonces 8 años en pareja.

En sus últimas apariciones televisivas, Gonzalo ventiló detalles tremendos de la escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

gonzalo nannis 1.jpg

Charlotte Caniggia reveló cuándo comenzó el distanciamiento con Mariana Nannis y Claudio Paul

Charlotte Caniggia abrió la pista del Bailando 2023, América Tv, y en la previa se sinceró acerca de la relación con sus papás, Claudio Paul y Mariana Nannis.

En medio del conflicto entre sus padres, y el distanciamiento con su mamá, al parecer Charlotte comenzó a recomponer la relación con su el ex futbolista.

“Estamos un poco mejor, todo se puede mejorar y creo que es parte de las familias. Pero bueno, hay que ponerle ganas y tiempo. No está todo de maravilla pero a veces si un hola papá cómo estás? Cordial, digamos", aseguró.

Luego se refirió a los problemas entre Mariana y Claudio y sostuvo: “Yo no me pongo de parte de nadie, soy la hija y no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre. Son cuestiones de adultos y es muy triste lo qué pasa. No es muy fácil mi papel pero ya no sé más que hacer".

En eso volvió a la distancia que existe de parte de ellos hacia sus hijos y admitió: "Todo comenzó cuando se separaron y ya está, no nos hablaron o tomaron distancia. Yo hace años igual estoy así en esta posición, no es de ahora".

"Extraño a mi mamá, extraño a mi papá. Obviamente quiero abrazarlos, charlar con ellos, tomar un café, me gustaría. Pero quizás mi vida es así y tengo que aceptarla, quizás en un par de años me pase que mis papás se acerquen a mi y quieran compartir momentos conmigo y nada, yo estoy abierta. Pero tampoco voy a estar siguiéndolos todo el tiempo exigiendo que llamen y me amen, es medio cansador", confesó.