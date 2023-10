Charlotte Caniggia reveló cuando comenzó el distanciamiento con Mariana Nannis y Claudio Paul

Luego se refirió a los problemas entre Mariana y Claudio y sostuvo: “Yo no me pongo de parte de nadie, soy la hija y no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre. Son cuestiones de adultos y es muy triste lo qué pasa. No es muy fácil mi papel pero ya no sé más que hacer".

En eso volvió a la distancia que existe de parte de ellos hacia sus hijos y admitió: "Todo comenzó cuando se separaron y ya está, no nos hablaron o tomaron distancia. Yo hace años igual estoy así en esta posición, no es de ahora".

"Extraño a mi mamá, extraño a mi papá. Obviamente quiero abrazarlos, charlar con ellos, tomar un café, me gustaría. Pero quizás mi vida es así y tengo que aceptarla, quizás en un par de años me pase que mis papás se acerquen a mi y quieran compartir momentos conmigo y nada, yo estoy abierta. Pero tampoco voy a estar siguiéndolos todo el tiempo exigiendo que llamen y me amen, es medio cansador", confesó.

Embed

Melody Luz reveló que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta Venezia: "Fue muy sanador"

Este domingo, en Estamos Okey (América TV), estuvo como invitada Melody Luz, la pareja de Alex Caniggia, y reveló que Claudio Paul conoció a su nieta Venezia.

“Bombazo. Esta semana Claudio la conoció. Hoy en día está todo bien, la pudo conocer”, lanzó Melody quien se encuentra sola al cuidado de la bebé, ya que Alex está trabajando en España en Gran Hermano VIP.

“Fue en un barcito, una merienda. Le hizo upa y yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa”, detalló la influencer en el ciclo conducido por Pampito y Guido Záffora.

“Lo sentí muy lindo el encuentro. Fue muy sanador”, dijo y agregó que la decisión que consultó con su cuñada, Charlotte Caniggia. “Yo también soy la madre y él es el abuelo. No puedo prohibirle y esperar que venga porque crecen muy rápido”, aseguró.

"¿Y pensás que puede cambiar esto con Mariana (Nannis)?", le preguntó Záffora. “Ojalá que sí, porque es su nieta, y sería muy hermoso que la conozca, que compartan cosas”, afirmó.