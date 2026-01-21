Impactante reacción de Morena Rial desde prisión por la detención de su mejor amiga
Recluida en el penal de Magdalena desde hace cuatro meses, Morena Rial enteró que una de sus amigas corrió su misma suerte y desde DDM revelaron cómo impactó en la influencer. Los detalles.
Impactante reacción de Morena Rial desde prisión por la detención de su mejor amiga
La reciente detención de la mejor amiga de Morena Rial, junto a otros miembros de su entorno más íntimo, sacudió fuerte tanto en los medios como en el plano judicial. El tema no pasó inadvertido para la Justicia y terminó repercutiendo de lleno en la causa que involucra a la hija de Jorge Rial. De acuerdo a lo que contaron en El Diario de Mariana, la joven ya está al tanto de todo lo sucedido y no tardó en manifestarse desde la cárcel.
“Morena Rial está enterada de la detención de toda la banda de sus amigos”, reveló Guido Záffora en el ciclo de América TV al tiempo que junto a Marina Calabró -actual conductora del programa en reemplazo de Mariana Fabbiani, que está de vacaciones- detallaron el reciente movimiento de la hija de Jorge Rial tras tomar conocimiento de la novedad.
De esta manera, Záffora informó que Morena no dudó en comunicarse con su amigo y abogado Alejandro Cipolla para que tome el caso de sus amigas y amigos detenidos. “Morena se comunicó con el doctor para que represente a las amigas y a los amigos detenidos”, confió el periodista.
Pero la respuesta no fue la esperada por Morena. “Ya hay respuesta de Cipolla que no va a ser el abogado de esta gente”, anunció entonces el panelista de El Diario de Mariana. Fue allí que Calabró analizó precisa: “Morena se la juega en esto porque a ella no le conviene pegarse a esta gente en este momento donde está jugando su domiciliaria”.
Vale recordar que Evelyn Denise Martínez, conocida como la mejor amiga de Morena Rial y garante domiciliaria, quedó detenida en las últimas horas por una causa de robo millonario en la Costa Atlántica, más precisamente en Costa del Este.
Por qué detuvieron a la mejor amiga de Morena Rial
Una fuerte revelación sacudió este lunes al mundo del espectáculo y la crónica policial luego de que en DDM (América TV) se informara sobre la detención de una persona muy cercana a Morena Rial, en el marco de una causa por robos ocurridos en la Costa Atlántica. La noticia generó impacto no solo por la gravedad del hecho, sino también por los nombres involucrados y el vínculo directo con la hija de Jorge Rial.
Según detallaron en el programa, el episodio central tuvo lugar en Costa del Este, más precisamente en una vivienda ubicada sobre Los Claveles al 1200. Allí, un hombre de 59 años, oriundo de La Plata y dedicado al comercio, se encontraba vacacionando junto a su familia. En un momento, el grupo salió de la casa por un breve lapso y, al regresar, se encontró con un panorama desolador.
“En Los Claveles al 1200, en Costa del Este, un hombre de La Plata, de 59 años, un comerciante, alquila con toda su familia la casa, sale una hora a comprar, a la playa, vaya a saber uno a qué, y cuando vuelve se da cuenta de que le robaron 3 millones de pesos, una consola PlayStation y un reloj marca Garmin color negro”, relató Martín Candalaft, aportando detalles precisos sobre el botín sustraído.
Ante el relato, Marina Calabró intervino para precisar la modalidad del delito: “Un escruche”. A lo que Candalaft completó: “Un hurto, no le rompieron, entraron por una ventana”, dejando en claro que no hubo violencia ni daños visibles en la propiedad.
Tras el hecho, la causa quedó a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que avanzó rápidamente con la investigación y logró identificar a los presuntos responsables. “Hace la investigación la policía de la Provincia de Buenos Aires y detiene a algunas personas o a las personas que cometieron este delito. Una de las integrantes se llama Agustina Ayelén Soplan, de 26 años, abogada e íntima amiga de Morena Rial. Una de las personas que la iba a visitar a la cárcel”, reveló Candalaft, generando sorpresa en el estudio.
La lista de detenidos incluye además a Guillermo Segovia, Brian Contreras y Eric Cañete, y suma un nombre que despertó confusión. “Y aparece una mujer detenida como Evelyn Denise Martínez. Ella era la persona que le prestaba a Morena la casa para la supuesta domiciliaria. No sé si Evelyn, esta se llama Evelyn Denise Martínez, no sé si es la misma persona, sinceramente”, explicó el periodista.
Minutos más tarde, fue Guido Záffora quien aportó claridad al confirmar el vínculo: “Es la persona que visita a Morena en el penal”.
Finalmente, Candalaft cerró el informe con un dato clave que agrava la situación judicial: “Son tres robos. Dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes”, lo que indica que la causa no se limita a un único episodio, sino que forma parte de una seguidilla de hechos delictivos bajo investigación.