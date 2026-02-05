Con quién pasará Morena Rial su primer y triste cumpleaños en la cárcel: "El único..."

"¿Quién o quiénes la van a ir a visitar? Por ahora, el único que va a estar presente en el cumpleaños de Morena Rial este domingo es su abogado Martin Leiro. Por el momento Jorge Rial no puede ir", explicó el periodista sobre la única visita confirmada hasta el momento para saludar en persona a Morena en su cumpleaños en la cárcel.

Además explicó que se cortó el contacto de ella con Luis Ventura: "Con mi papá hace rato no tiene relación", remarcó. Y señaló sobre el complicado presente procesal de Morena Rial y la búsqueda por consguir la prisión domiciliaria: "Me habian dicho fines de febrero pero lo último que me habían dicho es que se complicó la situación", sentenció.

En tanto se conoció que Jorge Rial se hizo cargo de cumplir con los requerimientos de la Justicia para que su hija Morena pueda obtener la prisión domiciliaria costeando los gasto de la casa y reformas que se solicitaron.

Embed

La fuerte imagen de Morena Rial desde la cárcel que se volvió viral

Se filtró una imagen de Morena Rial tomada desde la cárcel de Magdalena a pocas horas de que la banda de amigos con la que está vinculada fuera detenida por distintos delitos.

Fue el propio Alejandro Cipolla, abogado y amigo de la hija de Jorge Rial, quien hizo pública la foto en sus redes sociales tras una videollamada, y escribió: “Salió llamada con Morena”.

En la imagen se puede ver a la influencer haciendo la V con los dedos, con gesto serio, las uñas pintadas y su pelo suelto al natural.

La imagen rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales después de que hace mucho tiempo no se la veía a Morena Rial de manera pública y mientras aguarda por poder conseguir la prisión domicliaria por parte de la Justicia.