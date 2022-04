Diego Díaz fue a la iglesia de Luján y pidió por San Lorenzo

El mensaje de Diego Díaz a la gente de San Lorenzo

"Cómo todos los años fui a agradecer muchas cosas y a pedir algunas como la salud de mi familia @sanlorenzo es mi familia", precisó Diego Díaz en Instagram.

diego diaz 1.jpg

Y pidió por una unidad sanlorencista: "No nos estamos ayudando nosotros @sanlorenzo no es ni de Tinelli ni dé Lammens ni de los que hacen las marchas. SAN LORENZO ES DE TODOS Y EN ESTE GRAVE MOMENTO NECESITA DE TODOS. DIVIDIDOS SOMOS FÁCILES".

"Me chupan un huevo los que hace tiempo nos odian y son de los clubes q les sacamos por un largo tiempo el 3 GRANDE y analizan y critican", siguió.

"Me preocupa y molesta que no veamos que este momento (Lammens y Tinelli deberán dar sus explicaciones pero acá hay culpas para muchos ) no admite división y pase de facturas SINO UNIOOON. SALÍR DE ESTO Y DESPUÉS QUIEN SE QUEDA Y QUIEN SE VA #familia #amor #amorparatodalavida", finalizó Diego Díaz.