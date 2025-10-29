Diego Topa compartió las fotos más dulces junto a su novio Hugo Rodríguez y un mensaje que emocionó a todos

diego topa y novio, publicación instagram

¿Cómo fue el emotivo mensaje de Diego Topa a Sofía Reca por la muerte de Mila Yankelevich?

El trágico accidente náutico ocurrido frente a las playas de Miami, tras el impacto entre un velero y una gran barcaza, provocó la muerte de dos niñas. Una de ellas era Mila Yankelevich, la hija de siete años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente artístico nacional y en los medios de comunicación.

Ante el dolor y la impotencia por una tragedia que podría haberse evitado, numerosos referentes del espectáculo se manifestaron en redes sociales con mensajes de apoyo hacia la familia Yankelevich-Reca. En ese marco, cobró especial relevancia el mensaje que Diego Topa compartió en las últimas horas para Sofía Reca, quien atraviesa el más indescriptible de los dolores que una persona puede sufrir: el dolor de perder un hijo.

Cabe destacar que el conductor infantil y la esposa de Tomás Yankelevich compartieron trabajo en el recordado programa Playhouse Disney durante los años 2007 y 2008, lo que dio origen a una estrecha relación de amistad entre ellos. Por eso, frente al impacto de esta dolorosa pérdida que vuelve a golpear a Cris Morena y Gustavo Yankelevich —quienes ya sufrieron la muerte de su hija Romina en 2010 y ahora, 15 años después, la de su nieta Mila—, Topa no dudó en expresar su más profundo acompañamiento a su amiga y a toda la familia.

"Siento mucho dolor. No puedo creer lo que pasó con Mila. Abrazo fuerte a la familia y en especial a mi adorada Sofía y Tomás. No hay consuelo para tanto dolor", escribió el animador infantil en sus Instagram Stories, en una publicación con fondo negro y letras blancas, acompañada por un corazón como símbolo de afecto y contención.

Es importante mencionar que Diego Topa es padre de una niña de cinco años llamada Mitai, nacida mediante el método de subrogación de vientre. Por eso, más allá de la sensibilidad que genera el hecho en cualquier persona, resulta inevitable que quienes tienen hijos de edad similar a la de Mila sientan una empatía aún más profunda.

Diego Topa y Sofía Reca en Palyhouse Disney