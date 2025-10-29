Diego Topa compartió las fotos más dulces junto a su novio Hugo Rodríguez y un mensaje que emocionó a todos

Diego Topa, reconocido por su bajo perfil y por resguardar con especial cuidado su vida privada, sorprendió en las últimas horas con una emotiva publicación dedicada a su pareja, Hugo Rodríguez, por su cumpleaños.
Diego Topa celebró el cumpleaños de su pareja, Hugo Rodríguez, con un emotivo posteo.
El animador infantil compartió una serie de imágenes que retratan distintos momentos compartidos, acompañadas por palabras llenas de amor y gratitud. “¡Feliz cumple, Hugo! Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos, ahí cerquita, cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé”, escribió Topa en un posteo en su cuenta de Instagram.
“Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”, agregó. La publicación no tardó en llenarse de mensajes afectuosos por parte de seguidores y colegas, y entre ellos se destacó el de Hugo, quien respondió con la misma frase: “Te amo con todo mi corazón”.
La historia de amor entre Diego y Hugo comenzó en 2010, durante las grabaciones del programa infantil La casa de Disney Junior. Con el tiempo, la relación se consolidó y, años más tarde, decidieron formar una familia. La pareja subrogó un vientre y el 21 de enero de 2020 nació su hija Mitai en los Estados Unidos.
El trágico accidente náutico ocurrido frente a las playas de Miami, tras el impacto entre un velero y una gran barcaza, provocó la muerte de dos niñas. Una de ellas era Mila Yankelevich, la hija de siete años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente artístico nacional y en los medios de comunicación.
Ante el dolor y la impotencia por una tragedia que podría haberse evitado, numerosos referentes del espectáculo se manifestaron en redes sociales con mensajes de apoyo hacia la familia Yankelevich-Reca. En ese marco, cobró especial relevancia el mensaje que Diego Topa compartió en las últimas horas para Sofía Reca, quien atraviesa el más indescriptible de los dolores que una persona puede sufrir: el dolor de perder un hijo.
Cabe destacar que el conductor infantil y la esposa de Tomás Yankelevich compartieron trabajo en el recordado programa Playhouse Disney durante los años 2007 y 2008, lo que dio origen a una estrecha relación de amistad entre ellos. Por eso, frente al impacto de esta dolorosa pérdida que vuelve a golpear a Cris Morena y Gustavo Yankelevich —quienes ya sufrieron la muerte de su hija Romina en 2010 y ahora, 15 años después, la de su nieta Mila—, Topa no dudó en expresar su más profundo acompañamiento a su amiga y a toda la familia.
"Siento mucho dolor. No puedo creer lo que pasó con Mila. Abrazo fuerte a la familia y en especial a mi adorada Sofía y Tomás. No hay consuelo para tanto dolor", escribió el animador infantil en sus Instagram Stories, en una publicación con fondo negro y letras blancas, acompañada por un corazón como símbolo de afecto y contención.
Es importante mencionar que Diego Topa es padre de una niña de cinco años llamada Mitai, nacida mediante el método de subrogación de vientre. Por eso, más allá de la sensibilidad que genera el hecho en cualquier persona, resulta inevitable que quienes tienen hijos de edad similar a la de Mila sientan una empatía aún más profunda.