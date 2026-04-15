Polémica en Olga: la verdad del rumor sobre la hija de Paula Chaves y quién es la nena que criticó a Milei

Sin embargo, la propia conductora salió a ponerle un freno a esa información. A través de sus redes sociales, fue tajante al desmentir cualquier vínculo familiar con la nena. “No malinformen. No es mi hija”, escribió la pareja de Pedro Alfonso, dejando en claro que la pequeña no era ninguna de sus hijas, ni Olivia ni Filipa Alfonso.

TW aclaración Paula Chaves - no es mi hija

Cómo fue el incómodo encuentro entre Paula Chaves y Zaira Nara en un desfile top

Dicen que entre el amor y la distancia hay apenas un paso, y que ese mismo quiebre también puede darse en las amistades más sólidas. Todo parece indicar que esa idea describe a la perfección el presente vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara, quienes coincidieron el viernes por la noche en un evento, pero optaron por ignorarse por completo, aun cuando estuvieron muy cerca una de la otra.

El punto de encuentro fue el desfile de Esquina, organizado por Jecan Wecan, que tuvo lugar en la noche del viernes. En ese contexto, y ante la mirada de todos los invitados, se confirmó lo que desde hace tiempo venía generando rumores: la relación entre las modelos, que supieron ser inseparables —y hasta comadres—, hoy atraviesa un momento de total distanciamiento.

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Si bien ambas dijeron presente en el evento, lo que verdaderamente captó la atención no fue su asistencia, sino la evidente tensión que se percibió durante toda la velada. Lejos de cualquier gesto amable, no hubo intercambio de miradas, sonrisas ni siquiera un saludo protocolar, algo que suele darse por mera cortesía, especialmente considerando el pasado que compartieron.

La distancia fue notoria y constante. Cada una permaneció en su propio espacio, sin mostrar intención alguna de acercarse o recomponer la situación. Incluso, quienes estuvieron presentes señalaron que evitaron cruzarse visualmente en todo momento, una actitud que rápidamente generó comentarios entre los asistentes.

Paula Chaves

Como si eso fuera poco, tampoco coincidieron en la misma ubicación dentro del evento. A diferencia de otras épocas, donde se las veía juntas, trascendió que a Paula Chaves le habrían cambiado el lugar asignado a último momento. Este detalle alimentó aún más las especulaciones, ya que muchos interpretaron que se trató de una decisión para evitar un encuentro incómodo entre ambas.

De esta manera, lo que prometía ser una noche marcada por la moda y el brillo terminó teniendo otro foco de atención: la marcada distancia entre dos figuras que alguna vez compartieron una amistad muy cercana y que hoy parecen estar completamente alejadas.