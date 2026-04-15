Polémica en Olga: la verdad del rumor sobre la hija de Paula Chaves y quién es la nena que criticó a Milei
En medio de un vivo, una niña lanzó un comentario que explotó en redes y obligó a Paula Chaves a salir a dar explicaciones.
15 abr 2026, 09:39
Polémica en Olga: la verdad del rumor sobre la hija de Paula Chaves y quién es la nena que criticó a Milei
Un instante tan sorpresivo como desopilante se apoderó del aire en Tapados de laburo (OLGA) cuando Diego Topa participaba de una entrevista a cargo de un grupo de chicos. Todo se dio en cuestión de segundos, luego de que Paula Chaves acercara el micrófono a una nena que, sin filtro, lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral. “Sabías que las chicas van a las marchas para…”, comenzó diciendo, aunque la frase no se llegó a comprender del todo.
Ante la confusión, Topa reaccionó con desconcierto y le pidió que repitiera lo que había dicho:“No entendí, ¿qué?”. Lejos de achicarse, la pequeña redobló la apuesta y explicó: “Que las chicas van a las marchas para usar su poder”. El actor intentó acompañar la respuesta con diplomacia: “Me parece muy bien…”, pero la situación dio un giro inesperado cuando la nena sumó otra frase que dejó helados a todos en el estudio: “Y también todos odiamos a Milei”.
La reacción fue inmediata. En un reflejo casi automático, Chaves le retiró el micrófono mientras en el piso estallaban carcajadas y aplausos por lo ocurrido. Para distender el momento, pusieron música, la conductora le dio un beso a la niña y Topa, visiblemente sorprendido, se cubrió el rostro sin poder salir de su asombro por lo que acababa de suceder en vivo.
Como era de esperarse, el clip no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a comentar la escena. En medio de la repercusión, surgió una versión que rápidamente tomó fuerza: muchos aseguraron que la protagonista del momento era hija de Paula Chaves.
Sin embargo, la propia conductora salió a ponerle un freno a esa información. A través de sus redes sociales, fue tajante al desmentir cualquier vínculo familiar con la nena.“No malinformen. No es mi hija”, escribió la pareja de Pedro Alfonso, dejando en claro que la pequeña no era ninguna de sus hijas, ni Olivia ni Filipa Alfonso.
Cómo fue el incómodo encuentro entre Paula Chaves y Zaira Nara en un desfile top
Dicen que entre el amor y la distancia hay apenas un paso, y que ese mismo quiebre también puede darse en las amistades más sólidas. Todo parece indicar que esa idea describe a la perfección el presente vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara, quienes coincidieron el viernes por la noche en un evento, pero optaron por ignorarse por completo, aun cuando estuvieron muy cerca una de la otra.
El punto de encuentro fue el desfile de Esquina, organizado por Jecan Wecan, que tuvo lugar en la noche del viernes. En ese contexto, y ante la mirada de todos los invitados, se confirmó lo que desde hace tiempo venía generando rumores: la relación entre las modelos, que supieron ser inseparables —y hasta comadres—, hoy atraviesa un momento de total distanciamiento.
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Si bien ambas dijeron presente en el evento, lo que verdaderamente captó la atención no fue su asistencia, sino la evidente tensión que se percibió durante toda la velada. Lejos de cualquier gesto amable, no hubo intercambio de miradas, sonrisas ni siquiera un saludo protocolar, algo que suele darse por mera cortesía, especialmente considerando el pasado que compartieron.
La distancia fue notoria y constante. Cada una permaneció en su propio espacio, sin mostrar intención alguna de acercarse o recomponer la situación. Incluso, quienes estuvieron presentes señalaron que evitaron cruzarse visualmente en todo momento, una actitud que rápidamente generó comentarios entre los asistentes.
Como si eso fuera poco, tampoco coincidieron en la misma ubicación dentro del evento. A diferencia de otras épocas, donde se las veía juntas, trascendió que a Paula Chaves le habrían cambiado el lugar asignado a último momento. Este detalle alimentó aún más las especulaciones, ya que muchos interpretaron que se trató de una decisión para evitar un encuentro incómodo entre ambas.
De esta manera, lo que prometía ser una noche marcada por la moda y el brillo terminó teniendo otro foco de atención: la marcada distancia entre dos figuras que alguna vez compartieron una amistad muy cercana y que hoy parecen estar completamente alejadas.