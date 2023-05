Dramático relato de Nazarena Di Serio: "Ya usé botón antipánico y me cansé, si me pasa algo..."

Preocupada por la situación, la periodista decidió mostrar la serie de mensajes que recibió por parte de esta persona y comentó que ya realizó la denuncia correspondiente.

"Me desperté con una cantidad de mensajes de este tipo decidiendo que hoy me iba a ir a buscar a mi trabajo. Hablando solo. Respondiéndose solo", explicó Nazarena. Y agregó contundente: "Después preguntan por qué el gas pimienta".

"Lo hago público porque no es la primera vez que me pasa esto y me harté. Por supuesto, denuncia", finalizó Nazarena Di Serio luego de mostrar la cantidad de mensajes que le había enviado esta persona.

naza di serio.jpg

En este sentido, Nazarena Di Serio habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió a este grave episodio que denunció de manera pública y también en la Justicia.

"Lo subí porque estoy un poco cansada, no es la primera vez que me pasa todo esto. Todas las veces que me pasan de recibir estos tipos de mensajes, el canal por suerte toma un montón de medidas para cuidarme. Pero tengo que estar diciendo: avisame si ves alguien en la puerta o irme por otra. Es como que se toman un montón de medidas por una persona que toma esta decisión de decir: hoy la voy a ir a buscar. ¿Por qué? No es justo ni para mí ni para nadie", explicó la periodista.

Y agregó: "Es algo que estamos expuestos todos lamentablemente, como este tipo a las 5 de la mañana llenarme de mensajes, porque los que subí es una parte, siguen los mensajes. Y es una cuenta fake encima, no es real".

"Si bien voy a hacer la denuncia de nuevo, soy pública y cuento con esa protección. Hay mucha gente que está desprotegida y la pasa realmente mal con este tipo de enfermos que deciden sobre la vida del otro", remarcó Nazarena.

Y cerró: "Tengo la suerte de tener varios seguidores y si lo subo estoy protegida desde ese lugar. Mi mamá está asustada y no es la primera vez. Ya usé botón antipánico y basta, me cansé. Quería que se sepa que si me pasa algo viene por este lugar. Estoy tomando todas las medidas que corresponden".

naza di serio 3.jpg

Los escalofriantes mensajes que recibió Nazarena Di Serio de un hombre vía redes

"Me preparo antes de hoy de las 13 y te espero hasta que termine querés caminar mi hombro", le escribió un usuario de Twitter de manera directa a la periodista Nazarena Di Serio.

"Debes estar durmiendo a esta hora pero antes estabas despierta a las 6.30 porque vos trabajas mucho! El primer de mayo te quedó chiquito por eso vamos a joven por lo menos 3 horas y me vuelvo!", siguió.

Y en otro mensaje, le dijo: "Te querés dejar llevar por la pizza y la coca hoy y helado voy a no me manda nadie voy porque quiero salir con vos no más!".